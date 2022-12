Basket A2, Geist fallisce il tiro della vittoria. Npc Rieti sconfitta a Cremona dalla Juvi 74 a 72

21 dicembre 2022 a

a

a

E’ il momento del rammarico per la Kienergia Rieti che gioca una gara di grande determinazione sul campo della Ferraroni Cremona, ci prova fino alla fine ma non riesce a portare a casa due punti che sarebbero stati fondamentali nella lotta salvezza. Dopo un primo tempo con un vantaggio anche in doppia cifra, la squadra di Ceccarelli non è riuscita a dare la spallata al match facendosi rimontare dai padroni di casa che nel finale sono riusciti anche con un po’ di fortuna a portare a casa la vittoria: 74 a 72 il risultato finale per i lombardi.

La Npc sfiora l'impresa a Desio. Con Milano finisce 93-83

La gara. In avvio di match è la Kienergia a partire subito meglio con Timperi e Tucher che firmano subito lo 0-4 ospite. La Ferraroni ci mette un po’ a carburare e con il canestro di Tortu, Rieti prova anche a scappare andando sul 2-8 e poi allungando ancora con il solito Timperi. La squadra di Ceccarelli dà la sensazione di poter mettere subito le mani sulla partita con Cremona che fa grande fatica a trovare il canestro mettendo insieme solo 2 punti nei primi 5 minuti. Rieti continua a spingere ma Cremona nel finale di quarto riesce ad accorciare le distanze e a portarsi sul -5 (18-23). Nel secondo quarto la spinta dei laziali sembra esaurirsi, l’attacco della squadra di Crotti comincia a mettersi in moto e con la tripla di Allen arriva anche il pareggio a quota 23. La Kienergia si risveglia e prova ancora una volta l’annuncio con Tucker prima e Bonacini poi che riportano il vantaggio sul +9. La replica della squadra di casa è affidata quasi esclusivamente ad Allen che nel finale di quarto riesce a ricucire ancora una volta l’allungo della Kienergia e manda le due squadre all’intervallo lungo sul punteggio di 38-41.

Basket Serie A2, Geist stellare piega Torino: la Npc torna al successo

Al ritorno in campo si continua a giocare sul filo dell’equilibrio, entrambe le squadre sembrano fare i conti con l’importanza della posta in palio. Cremona prova ad affidarsi per riesce a rimanere agganciata alla partita trovando il canestro del pareggio a quota 51 con Nasello. Nel finale di quarto sono i padroni di casa che provano l’allungo ma alla vigilia dell’ultimo quarto il punteggio recita 60-58. Si decide tutto nel parziale conclusivo, stavolta è la Ferraroni con il solito Nasello che prova a scappare sul 72-65 ma Rieti ha la forza per riportarsi dentro la partita mettendo la museruola all’attacco dei lombardi. Tucker e compagni si riportano sul -2 a poco più di uno dalla fine ma non riescono a trovare la forza per ribaltare il risultato ed alla fine sono costretti ad arrendersi per soli 2 punti.

Ferraroni Juvi Cremona - Kienergia Rieti 74-72 (parziali 18-23, 38-41, 60-50.)

Ferraroni Juvi Cremona: Allen 28, Iannuzzi 4, Nasello 11, Milovanovic 3, Boglio 15, Giulietti 9, Reati 3, Beghini ne, Boni ne, Fanti ne, Roberto ne, Vicini 1. All. Crotti

Kienergia Rieti: Tucker 19, Del Testa 11, Geist 16, Tortu 6, Nonkovic 4, Jhon, Timperi 9, Maglietti, Bonacini 2, Zugno 5, Marchiaro, Roversi ne. All. Ceccarelli

Arbitri: Rudellat, Puccini e Bonotto

Note: Spettatori 500 circa. Tiri da 2 Cremona 16/36, Rieti 21/37. Tiri da 3 Cremona 9/27, Rieti 6/21. Tiri liberi Cremona 15/21, Rieti 12/16.

Basket Serie A2, Npc senza Tucker e Maglietti si arrende a Treviglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.