Basket Serie A2, Npc senza Tucker e Maglietti si arrende a Treviglio

NPC KIENERGIA RIETI – TREVIGLIO 55 - 78

Parziali 14 - 15; 26 - 36; 37 – 58

NPC Rieti Tortù 8, Rotondo 6, John , Del Testa 8, Nonkovic 8, Zugno, Geist 15, Bonacini , Timperi 10, Marchiaro , Roversi. All. Ceccarelli.

TREVIGLIO Lombardi 20, Clark 13, Bruttini 2, Cerella 2, Marini 4, Sacchetti. Abati, Giuri 14, Maspero 5, Marcius 18. All. Finelli.

Note Spettatori 1000 circa con modestissima rappresentanza ospite; arbitri: Enrico Boscolo Nale, Alberto Perocco e Mirko Picchi. Espulso il coach della Noc, Gabriele Ceccarelli; Usciti per 5 falli: Tortù.



Treviglio vince in scioltezza al PalaSojourner (55-78) dopo una gara combattuta soltanto nel primo quarto. La partita tra Npc e Treviglio, già difficilissima per la forza del roster lombardo, assume contorni paradossali – pur se del tutto incolpevoli – in ragione delle obbligate rinunzie a Darryl Tucker (infortunio alla schiena) e Maglietti (virus intestinale). Gabriele Ceccarelli richiama sul parquet Rotondo che dovrà vedersela con l’abnorme gruppo dei lunghi di Treviglio insieme a Tortù e Nonkovic. Sull’altro fronte il coach Alex Finelli deve rinunziare a Brian Sacchetti per motivazioni fisiche. L’avvio è tutto per l’incontenibile Marcius, con Nonkovic per Rieti (2-6 al 2’). Clark commette due falli e Finelli lo cambia. Un canestro con fallo e libero suppletivo di Geist segnano il primo vantaggio di Rieti (7-6) Treviglio sparacchia da tre e questo è un bene per Rieti. Lombardi e l’incontenibile Marcius allungano ancora (7-10). I cambi dei due coach la dicono tutta sulla differenza di organico tra le due squadre: Finelli ha Cerella e Maspero; Ceccarelli annovera Rotondo e Del Testa il quale, però segna la prima bomba della serata (12-10). Pure Giuri colpisce dall’arco. Il tempo termina 14-15. La partita è brutta, con tanti errori, da una parte come dall’altra e poi si segna col contagocce (14-17 al 3). La Npc vive del solito, insostituibile Geist che, però, é marcato strenuamente. Del Testa ci mette il cuore, la “testa” e tanta forza (18-19). Geist colpisce dall’arco come pure fa Clark (21-22 al 5’). Marini e Lombardi col solito Marcius allungano (23-31 all’8’). Giuri spedisce le squadre al riposo lungo sul 26-36. Un antisportivo a Geist un po’ inventato su Marini rischia di chiudere la partita con largo anticipo (26-40 dopo 20”). Treviglio fa sentire muscoli e forza fisica, ma la Npc ancora tiene il campo (Tortù 29-41). Giuri colpisce due volte da 3; Lombardi ai liberi ed è 31-52 al 5’. Probabilmente la partita finisce qui. Bonacini perde sangue dal naso, ma deve intervenire Ceccarelli a pulire il parquet poiché non c’è un solo addetto ai lavori preposto! Poco dopo Ceccarelli viene espulso (34-58). Il terzo tempo termina 37-58. L’ultima frazione serve soltanto per aggiustare il punteggio di una partita che, ove si eccettui il primo quarto, Treviglio domina in lungo e in largo per superiorità atletica, tecnica e fisica. I lombardi giocano in scioltezza, abbassando la propria intensità in un garbage time al quale i tifosi reatini mai avrebbero voluto assistere. Finisce 55 a 78.



