Basket Serie B, la Sebastiani soffre e vince a Senigallia (80-69)

18 dicembre 2022 a

a

a

Goldengas Senigallia 69

Sebastiani Rieti 80

Parziali 16-28, 30-41, 57-57.

Goldengas Senigallia Pozzetti 15, Giacomini 10, Lemmi 7, Neri 17, Gnecchi 7, Marini ne, Musci 9, Valle 2, Casablanca ne, Cerruti 2, Valletti ne. All. Filippetti

Sebastiani Rieti Ceparano 5, Chinellato 15, Piazza 20, Paesano 2, Piccini 11, Okiljevic, Tomasini 16, Matrone 6, Mastrangelo 5, Pagani ne, Frattoni ne. All. Dell’Agnello

Arbitri De Rico e Rodi

Note Tiri da 2 Senigallia 13/24, Rieti 13/41. Tiri da 3 Senigallia 6/29, Rieti 13/26. Tiri liberi Senigallia 25/34, Rieti 15/23.

Che sofferenza. La Sebastiani Rieti fatica molto più del previsto per conquistare i due punti sul campo di una Goldengas Senigallia che ha dato battaglia fino alla fine. La gara. La Sebastiani vuole subito mettere le cose in chiaro. Nei primi minuti la squadra di Dell’Agnello scende sul parquet con un’incredibile ferocia agonistica ma anche con tanta lucidità soprattutto in attacco. I padroni di casa sembrano subito in difficoltà, quasi spaventati dal ritmo avversario. Tomasini è una vera e propria furia in attacco, mette subito tre triple e porta i laziali il massimo vantaggio (6-17) con Senigallia che si affida alla tripla di Gnecchi per provare a rimanere in scia. La Sebastiani continua a spingere, tira con percentuali super dal campo ma non riesce mai a scrollarsi di dosso la Goldengas che dimostra grande determinazione e sul finire del primo quarto riesce a rendere meno pesante il passivo arrivando sul -12 (16-28). Nel secondo quarto però la situazione cambia repentinamente, l’attacco della Sebastiani comincia a perdere molta fluidità con Senigallia che stringe le maglie in difesa e che prova a rimettersi in scia. I marchigiani alzano l’intensità ma anche riuscendo a frenare Tomasini e compagni riescono a rosicchiare solo un punto di svantaggio ai ragazzi di Dell’Agnello che all’intervallo lungo sono avanti di 11 sul punteggio di 30-41. Alla ripresa del gioco si continua sulla stessa lunghezza d’onda, Senigallia gioca con grande determinazione, mette in campo una difesa decisamente più fisica e continua a rosicchiare punti con Musci che trova anche il canestro del -8 sul punteggio di 48-56. E’ il momento più difficile per la Sebastiani, Senigallia continua a spingere e nel terzo quarto sembra anche riuscire a trovare la scintilla giusta in attacco con Neri che si mette all’opera e firma il parziale che vale il pareggio a quota 57 a 10 minuti dalla fine. Dell’Agnello prova a dare la scossa per una gara che improvvisamente è tornata in perfetto equilibrio, Rieti allunga ancora ad inizio dell’ultimo parziale ma stavolta la Goldengas risponde subito. Nell’ultimo parziale la tensione è alle stelle ed entrambe le squadre cominciano a vedere abbassarsi le percentuali dal campo. A poco meno di 5 dalla fine per Rieti ci sono solo 4 punti da gestire sul punteggio di 62-66. A provare a dare la spallata giusta ci prova piazza con una tripla che riporta Rieti avanti di 8 punti, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Ancona non molla ma è la tripla di Piccini a poco più di un minuto dalla fine che sembra spezzare l’equilibrio in maniera definitiva. Stavolta la Goldengas non riesce a reagire e Rieti vince per 69-80.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.