Calcio, Premio Manlio Scopigno consegnato a Massimo Coda dell'Ascoli

Ad Ascoli Piceno presso l'Hotel Villa Picena, il presidente dell’ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti, ha consegnato a Massimo Coda il premio Manlio Scopigno 2022 come miglior giocatore della serie B. Questa la motivazione espressa dalla giuria: “Lo chiamano Hispanico, come il protagonista del Gladiatore, e dopo aver segnato in tutte le categorie ancora non si è saziato. Buon viaggio verso i 200 gol in carriera, bomber”.

A votare i premi, la giuria composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori, presieduta da Dino Zoff. “L'Asd Scopigno Cup con i premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, oltre a premiare il gotha del calcio nazionale di serie A e B, nell'ottica che vede lo Scopigno Cup, ambasciatore della Provincia di Rieti e delle sue eccellenze turistiche, culturali e gastronomiche” ha detto Formichetti. A Massimo Coda sono stati consegnati anche prodotti tipici locali.

