BASKET serie B, la Sebastiani Rieti al PalaSojourner supera anche Firenze: 81 a 64

Quarta vittoria consecutiva per la Real Sebastiani Rieti che batte per 81-64 la Pallacanestro Firenze. Partita equilibrata nel primo quarto, poi la RSR prende il largo e mantiene costantemente un buon margine di vantaggio. Onore delle armi a Firenze che con delle rotazioni ridotte all’osso ha giocato la sua partita ed ha onorato, nonostante tutto, la gara. Grande prestazione di Chinellato, autore di 22 punti, e di Tomasini e Paesano che ne hanno realizzati rispettivamente 15 e 12. Domenica 18 dicembre la Sebastiani chiude il suo 2022 in casa della Pallacanestro Senigallia.

Tomasini regala all'ultimo secondo la vittoria alla Sebastiani

LA GARA Primi tre minuti dalle percentuali alte, 9-7 il punteggio. Firenze che passa avanti con la tripla di Venuto, 9-10. Mastrangelo penetra e realizza, 11-10. Tomasini concede 4 punti di vantaggio a Rieti con la tripla, 14-10. Massimo vantaggio Rieti sul 18-10. Palla persa da Rieti, Mazzotti non perdona, 18-12. Chinellato sale già a quota 7 punti con una tripla, 21-12. Mazzotti segna e subisce fallo, sbaglia il libero e Firenze è a -7. Dopo l’1/2 di Scott ai liberi, schiacciata di Paesano e tripla di Castelli, 23-18. Termina il primo quarto sul +5 Real. Le triple di Passoni e Venuto aprono la seconda frazione di gioco e portano avanti i toscani, 23-24. Ceparano risponde dall’angolo, 26-24. Rimbalzone e tap-in di Okiljevic sull’errore di Contento da tre, 28-24. Ancora Ceparano e tutta la classe di Tomasini, 32-24. Chinellato e Tomasini da due, la Sebastiani prova a scappare, 36-24. Bomba di Piccin dopo un altro canestro di Chinellato, 40-24. Gli ospiti ne segnano 4 prima dell’intervallo lungo e si va così al riposo sul 40-28.

Basket Serie B, muscoli e centimetri sotto canestro: la Sebastiani tessera Giordano Pagani

SECONDO TEMPO Penetrazione dall’angolo di Mastrangelo e tripla di Passoni, si apre così il terzo quarto, 42-31. Firenze si avvicina ulteriormente con il canestro di Mazzotti arrivato dopo la palla persa da Chinellato, 42-33. Palleggio, arresto e tiro realizzato da Tomasini, 44-33. Altra bomba segnata da Venuto a cui replica Piazza da due, 46-36. Botta e risposta tra le due compagini, 50-41 a 4′ dalla fine del terzo quarto. Tripla di Mazzotti, biancorossi a -6. Ale Piazza ruba palla e s’invola, viene atterrato, antisportivo. Il capitano non sbaglia dalla lunetta e sul possesso successivo Contento non perdona da fuori, 55-44. Mazzotti da due e Chinellato da tre, 58-46. Venuto, ancora da fuori, 58-49. I due punti accompagnano il terzo quarto alla fine sul 60-49. Ultimo periodo piuttosto bloccato, dopo 4 minuti solo 6 punti segnati di Rieti, 66-49. Poi si sblocca anche Firenze ed a 5 minuti dal termine siamo sul 72-55. Venuto realizza il ventunesimo punto, tutti segnati da tre, 72-58. Chinellato non è da meno, risponde con un’altra tripla, 75-58. Giannozzi e Paesano con due punti a testa, 77-60. Di Pizzo lotta sotto canestro e non sbaglia, Chinellato con il piazzato, 79-62. Preciso Di pizzo ai liberi, 79-64. Il Tap-in di Piccin chiude il match sul’81-64.

REAL SEBASTIANI RIETI vs PALLACANESTRO FIRENZE 81-64 (parziali: 23-18; 17-10; 20-21; 21-15).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 9, Tomasini 15, Paesano 12, Contento 5, Piccin 7, Chinellato 22, Matrone, Piazza 4, Nuhanovic, Ceparano 5, Okiljevic 2, Frattoni. Coach: Sandro Dell’Agnello.

PALLACANESTRO FIRENZE: Di Pizzo 8, Pacini, Lagana, Bonciani, Venuto 21, Passoni 18, Mazzotti 11, Giannozzi 2, Scott 1, Castelli 3.

Coach: Luigi Gresta

ARBITRI: Fiore di Casal Velino (SA) e Agnese di Barano d’Ischia (NA)

NOTE: al 38′ Tomasini (F) uscito per 5 falli

Basket serie B, la Sebastiani Firenze. Dell'Agnello: "Squadra toscana molto tecnica"

