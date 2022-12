Rieti, dal Terminillo alle Canarie: tre runners alla K42 Anaga Maraton

10 dicembre 2022 a

E’ in corso di svolgimento a Santa Cruz de Tenerife la K42 Anaga Maraton, la tappa canarina del prestigioso circuito di trail running KSeries. C’è il tutto esaurito tra gli iscritti per questo evento che si svolgerà all’interno del Parco Naturale di Anaga e che quest’anno rappresenta anche il campionato spagnolo di trail running.

Quattro le gare in programma: la KVertical, svolta ieri pomeriggio che ha visto la vittoria dello spagnolo Yoel De Paz Baeza; oggi sabato 10 dicembre sarà la volta della K12, un tracciato veloce di 12 km e dislivello di 665 metri; domani le gare clou, la K21 e la K42, rispettivamente con 985 e 2365 metri di dislivello.

In gara ben tre atleti qualificati grazie ai risultati della K42 Italia di luglio a Terminillo. Il primo a correre sarà Matteo Rossi dell’Atletica Vomano, che proverà ancora nella K12 a migliorare il secondo posto ottenuto lo scorso anno. La vincitrice della K15 Terminillo, la toscana Michela Santini, atleta AICS della More Sport, cercherà un piazzamento nella distanza più lunga, la K42. Sempre domani Claudia Salvatore (foto), atleta di origine reatine che corre per la Runner Trainer, sarà invece impegnata nella distanza intermedia, la K21.

