Basket serie B, la Sebastiani Rieti ospita Firenze. Dell'Agnello: “Squadra toscana molto tecnica”

Domenica 11 dicembre la dodicesima giornata del campionato di Serie B, al PalaSojourner arriva la Pallacanestro Firenze. Gara, quella con i toscani, che arriva alla fine di un trittico di partite toste per la RSR. Le prime due sono archiviate ed hanno portato, nelle casse reatine, 4 punti in più in classifica e per questo Piazza e compagni vogliono chiudere questa difficile settimana in bellezza. I biancorossi, dal canto loro, si presentano a questo match da quarti in classifica (7 vittorie e 4 sconfitte), un roster costruito per il vertice e la voglia di far bene.

Coach Dell’Agnello alla vigilia del match: “Sapevamo che sarebbe stata una settimana molto impegnativa, affrontavamo tre squadre di primissima fascia. Siamo stati bravi nelle prime due a portare la vittoria a casa, ci piacerebbe confermarci domenica con Firenze. Sappiamo che i biancorossi sono stati costruiti per il vertice, con giocatori d’esperienza e di grande caratura tecnica. La chiave per noi sarà mettere in campo una difesa efficace”.

Dell’Agnello poi torna sulla vittoria di Fenza: “Nella pallacanestro molte partite finiscono punto a punto ed in partite così anche la fortuna gioca un ruolo importante. Per l’andamento della partita però, anche rivedendola a freddo, credo di poter dire che noi ci siamo meritati la vittoria. Sul campo loro, con una diretta concorrente per le primissime posizioni, li abbiamo costretti a giocare come volevamo noi e se non ci fosse stato quell’episodio arbitrale del fallo tecnico a gioco fermo, la gara si sarebbe conclusa prima e non ci sarebbe stato bisogno di un canestro sulla sirena”.

