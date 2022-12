Basket Serie A2, Geist stellare piega Torino: la Npc torna al successo

Valerio Pasquetti 07 dicembre 2022 a

a

a

NPC KIENERGIA RIETI-REALE MUTUA TORINO 86 - 81

Parziali 21 - 17; 41 - 31; 58 – 56

NPC Rieti Tortù 6, John , Del Testa 7, Feliciangeli , Maglietti 5, Nonkovic 2, Zugno 8, Geist 28, Bonacini 5, Tucker 17, Timperi 6, Marchiaro 2. All. Ceccarelli.

TORINO Mayfield 18, Vencato 9, Schina 5, Jackson 4, Poser 14, Avino , Guariglia 8, De Vico 15, Ikangi 1, Pepe 7. All. Ciani.

Arbitri Chersicla Andrea di Lecco, Stefano De Biase di Udine e Michele Centonza di Ascoli Piceno.

Note Spettatori 800 circa con modestissima rappresentanza ospite. Usciti per 5 falli: De Vico, Schina.



Incredibile, ma vero: la Npc, con un Geist finalmente in migliore condizione, supera al PalaSojourner la corazzata-Torino (86-81). Ceccarelli comincia con Zugno, Timperi, Geist, Tortù e Tucker. Ciani risponde schierando Guariglia, Mayfield, Jackson, De Vico, Vencato. Rieti parte come meglio non si potrebbe. Geist insacca da tre; Tucker, assistito da Geist, allunga due volte (7-0). Mayfield accorcia dall’arco e gode di un libero suppletivo (7-4). Geist ne mette un altro poi è Tortù che si emancipa (11-4 al 4’). Ciani chiama time out. Geist seguita a fare il bello ed il cattivo tempo, Timperi ruba palla e s’invola in contropiede (15-4 al 5’, + 11 Rieti). Poi anche Jackson buca la retina dall’arco. Ciani sostituisce un nervosissimo Guariglia con Poser. Ceccarelli comincia ad alternare i suoi effettivi sul parquet (20-10). Qualche canestro facile, facile concesso da una colpevole difesa reatina a Torino, avvicina gli ospiti (20-17 e parziale di 0-7). La Npc vince il primo quarto (21-17). Rieti e Torino si compensano, finché Maglietti piazza una bomba (26-21). L’attacco amaranto celeste comincia a spegnersi; la difesa torinese stringe le maglie; Pepe bombarda ed i piemontesi completano la rimonta (26-26 al 5’). Mayfield conduce i suoi per la prima volta avanti (26-28). Zugno impatta, Tortù allunga di nuovo. Reale Mutua resta incollata alla Npc con Mayfield (32-31 all’8’). Marchiaro ha finalmente un discreto impatto, ma commette subito tre falli e Ceccarelli lo deve rispedire in panchina. Vencato incorre in un fallo antisportivo che Geist tesaurizza; Del Testa completa l’opera (38-31). Geist colpisce dalla lunga e la Npc va al riposo lungo con un insperato 41-31. Inizia Tucker con una tripla (44-31). Geist fa la stessa cosa, ma Torino non sta a guardare. Guariglia e De Vico accorciano le distanze sempre da tre (48-43 al 3’). La gara si innervosisce. Sotto canestro Tucker (da solo) si scontra con i lunghi torinesi fino a che incorre nel suo terzo fallo. Il tabellone lo smuove finalmente Bonacini (50-43 al 6’). Poi lo stesso Bonacini perde una palla sanguinosa con la Reale Mutua che torna col fiato addosso alla Npc (50-47). Geist realizza un canestro da Nba e, poi, seguita ad infierire sulla difesa ospite. Maglietti lo emula. Torino sotto canestro è dominante. Il terzo tempo si chiude 58-56. Zugno insacca dall’arco e così pure Tucker. Subito dopo, però, Tucker incorre nel suo quarto fallo (64-61). Mayfield accorcia, ma Zugno ha la mano calda; Timperi ruba palla e s’invola a canestro (69-63 al 3’). Ciani è obbligato al time out. Ceccarelli deve di nuovo utilizzare Tucker a 4’ e 29” dalla fine perché Rieti, sotto canestro, soffre l’inverosimile (71-67). Guariglia colpisce (71-70), Tucker non gli è da meno (73-70). Timperi cattura un rimbalzo in troposfera, subisce fallo e segna un libero (76-72 a 1’ e 49” dalla fine). Anche Tucker sale in lunetta (78-72). Geist ne segna altri due (8-72 a 1’ e 23” dalla sirena). Geist segna ancora da tre (83-73) e la partita è quasi vinta. Due bombe di Torino riaprono la partita (83-79 a -20”). Del Testa sale ai liberi e ne fa uno soltanto (84-79). Torino sbaglia, Del Testa torna in lunetta. Rieti incredibilmente supera Torino e, dopo oltre due mesi, torna al successo al PalaSojourner (86-81).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.