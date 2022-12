Basket Serie B, Tomasini regala all'ultimo secondo la vittoria alla Sebastiani

07 dicembre 2022 a

a

a

Blacks Faenza-Sebastiani Rieti 80-82

Blacks Faenza Molinaro 9, Petrucci 11, Pastore 12, Poggi 10, Voltolini 10, Ragazzini ne, Aromando 15, Siberna 2, Bandini 1, Mazzagatti ne, Vico 10, Nkot Nkot ne. All. Garelli

Real Sebastiani Rieti Mastrangelo 5, Okilijevic, Chinellato 13, Tomasini 18, Spanghero 10, Contento 16, Piccin 8, Paesano 10, Piazza, Ceparano 2, Frattoni ne. All. Dell’Agnello

Arbitri Spinelli e Vastarella

Note Parziali 17-27, 42-40, 57-56. Tiri da 2 Faenza 20/39, Rieti 26/33. Tiri da 3 Faenza 7/21, Rieti 4/28. Tiri liberi Faenza 19/24, Rieti 18/23.

Vittoria al cardiopalma per la Sebastiani Rieti che rischia di gettare tutto all’aria ma poi trova il successo grazie al buzzer beater di Tomasini.

La gara. L’avvio di gara testimonia l’importanza della sfida tra le due squadre. In palio non ci sono i due punti ma anche la possibilità di mandare un segnale in campionato. La Sebastiani, dopo aver rimediato la prima sconfitta in campionato, non vuole incorrere in altre passi falsi. Nei primi minuti di gioco entrambe le squadre partono con il freno tirato, soprattutto in attacco. Le mani sono fredde e le percentuali ne risentono ma sono i laziali a mettere a segno il primo tentativo di allungo con i due liberi di Chinellato che valgono il +6 (4-10). La replica dei padroni di casa è affidata alla coppia Poggi-Voltolini, ma Rieti comincia a trovare confidenza con il canestro avversario e con Tomasini mette a segno la tripla che va il massimo vantaggio sul 7-15. Rieti continua a spingere e nel primo quarto costruisce una prestazione da applausi, i padroni di casa fanno fatica a reagire ed alla fine del primo quarto la Sebastiani è avanti di 10 lunghezze. Nel secondo quarto però la situazione cambia radicalmente, Garelli può fare affidamento su una panchina lunga e tanti giocatori in grado di incidere sul risultato. La difesa di Faenza sale di colpi, costringendo Rieti a tanti pallone persi. Nel giro di pochi minuti la squadra di casa mette a segno un controparziale importante riuscendo a ricucire lo strappo, la Sebastiani subisce il colpo: fa fatica a trovare la stessa continuità offensiva del primo quarto e subisce anche il sorpasso da parte di Voltolini e compagni che vanno all’intervallo lungo avanti di due lunghezza sul punteggio di 42-40. Alla ripresa del gioco però è l’equilibrio a farla da padrona, la Blacks prova ad allungare ma non riesce ad andare oltre i 4 punti di vantaggio con Rieti che nel finale si riporta a -1 sul 57-56. Il match si decide nell’ultimo quarto di gioco che il quintetto di Dell’Agnello comincia con un parziale di 8-0 (64-57). Quando la gara sembra prendere la direzione dei laziali arriva immediata la replica di Faenza che trova il pareggio a quota 70 con una tripla di Aromando. Il finale di partita è tiratissimo ma Rieti riesce ad arrivare agli ultimi 2’ con 4 punti di vantaggio. Dopo aver assaporato la vittoria però Faenza trova di nuovo la forza di impattare a quota 80. Nell’ultimo possesso Chinellato sbaglia, ma il rimbalzo è di Tomasini che realizza il canestro decisivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.