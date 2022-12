Basket Serie B, la Sebastiani piega Jesi all'ultimo quarto

04 dicembre 2022 a

General Contractor Jesi-Real Sebastiani Rieti 69-79

General Contractor Jesi Ferraro 15, Valentini ne, Rocchi 18, Merletto 9, Filippini 6, Konteh, Moretti ne, Cicconi 8, Marulli 10, Giulietti ne, Gatti 3, Ginesi ne. All. Ghizzinardi

Real Sebastiani Rieti Chinellato 16, Piccin 6, Okiljevic, Tomasini 17, Spanghero 16, Frattoni ne, Paesano 2, Ceparano, Mastrangelo 3, Contento 19, Piazza. All. Dell’Agnello

Arbitri Quadrelli e Nonna

Note Parziali 20-13, 35-33, 51-55. Tiri da 2 Jesi 18/34, Rieti 18/41. Tiri da 3 Jesi 6/24, Rieti 12/33. Tiri liberi Jesi 15/20, Rieti 7//.

Rieti non brilla ma conquista una vittoria importante sul campo di Jesi grazie a un ottimo parziale finale. La gara. Non è un primo quarto proprio spettacolare quello che si gioca tra la General Contractor e la Real Sebastiani. Le due squadre sembrano freddissime sia dall’arco che nel pitturato. E’ Jesi che con Tomasini prova subito a rompere il ghiaccio e a provare ad indirizzare la partita ma la risposta dei padroni di casa non si fa attendere. Jesi prova a tenere ritmi bassi e a non concedere alla Sebastiani di andare in contropiede. Il primo quarto è un concentrato di equilibrio e nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo ma nell’ultimo minuto con la spinta di Rocchi i padroni di casa mettono a segno il primo tentativo di fuga chiudendo sul 20-13. Nel secondo quarto la situazione non cambia ma stavolta sono i laziali che riescono a trovare la reazione giusta e accorciano le distanze grazie al solito Contento che ferma il momento negativo dei ragazzi di Dell’Agnello. E’ l’ala reatina il più reattivo dei suoi soprattutto in attacco e le sue triple permettono alla squadra di riuscire a rimanere attaccati alla partita fino al 35-33 con cui si chiude la prima metà del match. Ad inizio del terzo periodo però la musica cambia. Rieti comincia a stringere le maglie soprattutto in difesa con Tomasini che firma subito il +6 con una bella conclusione dalla distanza (46-53). La fluidità in attacco di Rieti non è quella ammirata fino a questo momento della stagione, la squadra di Dell’Agnello riesce a mantenere un piccolo vantaggio arrivando agli ultimi 10 di gioco sul +4 (51-55). Nell’ultimo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio con il solito Tomasini che tiene i suoi avanti sul 63-66. E’ il momento decisivo del match con Rocchi che riporta di suoi a -1 ma è l’ultimo sussulto dei padroni di casa. Rieti stavolta è pronta a sferrare l’attacco decisivo con Spanghero e Chinellato che portano il punteggio sul +9 (67-76). Jesi non riesce più a reagire e Rieti chiude sul 69-79.

