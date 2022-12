Basket Serie A2, la Npc sfiora l'impresa a Desio. Con Milano finisce 93-83

03 dicembre 2022 a

Urania Milano-Kienergia Rieti 93-83

Urania Milano Amato 6, Potts 24, Hill 10, Pullazi 25, Montano 18, Valsecchi, Ebeling 10, Marra ne, Piunti, Cavaliero ne. All. Villa

Kienergia Rieti Tucker 20, Geist 13, Timperi 9, Zugno 11, Tortu 17, Maglietti, Del Testa 2, Feliciangeli ne, Nonkovic 7, Bonacini 4, Jhon, Marchiaro ne. All. Ceccarelli

Arbitri Masi, Pecorella e Tarascio

Note Parziali 25-19, 44-33, 66-56. Tiri da 2 Milano 14/24, Rieti 22/50. Tiri da 3 Milano 15/31, Rieti 6/21. Tiri liberi Milano 20/25, Rieti 21/26.

Non basta una buona prova alla Kienergia Rieti per riuscire a conquistare la vittoria sul campo della Urania Milano. Tucker e Tortu giocano una grandissima partita ma alla fine sono i padroni di casa a portare a casa i due punti.

La gara L’importanza del match per Rieti lo si capisce sin dalle prime battute di gioco. La formazione laziale comincia la partita con grande determinazione provando a mettere l’intensità massima con Tucker che firma il primo tentativo di allungo. Milano prova a reagire ma Timperi riesce a tenere i suoi avanti (9-12). I ragazzi di Ceccarelli sembrano in palla e trovano con Tortu la tripla del +4. Stavolta però la reazione dell’Urania è di ben altro livello ed alla fine dei primi 10’ di gioco con la tripla di Montano vanno avanti di 6 sul 25-19. La Kienergia nel secondo quarto prova subito a reagire ma i padroni di casa in questo momento sembrano avere in mano le redini del match con il tiro da 3 di Ebeling che vale il massimo vantaggio sul +9 (30-21). Rieti reagisce e con Tucker riesce a riportarsi in scia sul -3 (30-27). L’Urania Milano sembra subire il colpo ma dopo un primo momento di sbandamento riesce di nuovo a ritrovare il ritmo in attacco con Potts che firma il nuovo +8 (36-28). E’ il momento più difficile per i laziali che fanno fatica a reggere l’urto dell’Urania che si porta avanti anche di 11 con il solito Potts e va all’intervallo lungo sotto (44-33). La Kienergia Rieti però alla ripresa del gioco riesce a cambiare decisamente marcia dal punto di vista difensivo e in attacco sono Timperi e Geist a suonare la carica e a trovare la parità a quota 44. L’Urania sembra essere completamente bloccata con la formazione laziale che trova anche il vantaggio con Zugno. Si gioca sui binari dell’equilibrio anche se nel finale di quarto è ancora una volta la formazione milanese a spingere ancora una volta andando sul +10 alla vigilia del parziale decisivo. Sembra essere il break decisivo per i padroni di casa che danno la sensazione di poter prendere in mano il match e spezzare ogni velleità avversaria. Ma ancora una volta è il grande cuore della Kienergia a fare la differenza con i ragazzi di Ceccarelli che grazie al solito Timperi riescono ancora una volta a ricucire lo strappo e a portarsi sul -3 (69-66). I laziali danno la sensazione di poter rientrare definitivamente ma nei possessi decisivi Milano non sbaglia e conquista la vittoria per 93-83.



