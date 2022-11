Basket serie B, la Sebastiani Rieti torna alla vittoria. Matelica strapazzata 88 a 61

Valerio Pasquetti 26 novembre 2022 a

La Real Sebastiani ritorna al successo contro Matelica (88 a 61) che è la Cenerentola del girone. La partita contro i marchigiani non ha storia. La ara è praticamente già quasi chiusa nel primo quarto. L’anticipo serale, contro l’ultima in classifica, in un freddo sabato di fine novembre, incide non poco sul numero delle presenze al PalaSojourner, ridotte all’osso. Il turn over colpisce ancora una volta il capitano Piazza. Chinellato dà i primi punti alla Real Sebastiani. Matrone schiaccia al canestro. Contento segna in contropiede (6-0). Riccio realizza i primi due punti per gli ospiti. Spanghero fa la prima bomba, Contento in contropiede ed è 11-2. C’è il primo time out per Matelica. Chinellato ne insacca ancora due e Rieti va (15-2 al 5’).

Esce Matrone (2 falli) per Paesano. Matelica comincia a difendere a zona. Tomasini, appena in campo, va a bersaglio (17-3). Il 20 a 3 lo sigla Chinellato che sembra avere la mano molto calda. Ceparano sfrutta l’assist di Tomasini. Gallo insacca l’unica tripla degli ospiti. Rieti chiude avanti il primo quarto 29-10. Due canestri di Matelica obbligano la Sebastiani al primo time out (29-14). Piccin insacca una tripla, ma Provvidenza e Paglia seguitano a segnare (32-20 e parziale di 3-10). La Real Sebastiani non segna più, se non con Piccin (34-20 al 5’). Due contropiede di Chinellato e Contento (due volte), poi Matrone riproducono le giuste distanze (42-23 al 7’). Piccin ne realizza 4 consecutivamente con le squadre che vanno al riposo lungo sul 46-26. Una tripla di Spanghero ed un cesto in avvitamento di Matrone portano Rieti sul +24 (52-28). Mastrangelo ed è + 28 (56-28 al 4’): la partita sembra già terminata in favore della Real Sebastiani. Poi Rieti si addormenta un po’ e i marchigiani ne approfittano (56-36).

Ci pensa Spanghero, due volte in un amen da 3 (62-36 al 7’), a riprodurre le giuste distanze. Un bel cesto di Spanghero fissa sul 69-45 il finale del terzo quarto. La partita è di fatto conclusa. Si tratta soltanto di determinare il punteggio finale. Al 5’ dell’ultimo quarto la Real Sebastiani è avanti 79-55. La gara termina col punteggio finale di 88-61.

REAL SEBASTIANI RIETI – MATELICA 88 - 61

( 29 - 10; 46 - 26; 69 - 45)

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 5, Tomasini 9, Frattoni , Paesano 6, Contento 12, Piccin 10, Chinellato 11, Matrone 9, Ceparano 5, Okiljevic 2, Spanghero 17. Allenatore: Sandro Dell’Agnello.

MATELICA: Riccio 7, Enihe 6, Gallo 7, Caroli 2, Polselli 8, Provvidenza 5, Mentonelli 9, Vissani 6, Seck 6, Paglia 5. Allenatore: Tony Trullo.

Arbitri: Giorgio Silvestri di Roma e Federica Servillo di Termoli.

NOTE: spettatori 400 circa. Usciti per 5 falli: nessuno.

