BASKET serie A2, la Kienergia Rieti dura un tempo. Piacenza vince 66-58

13 novembre 2022 a

a

a

La Kienergia dura un tempo, poi si arrende alla maggiore brillantezza fisica di Piacenza che passa al PalaSojourner. Ceccarelli recupera Zugno, in extremis e punta sul doppio play con Maglietti confermato in quintetto. E’ un’altra Kienergia: voglia, intensità e tagliafuori attento. La partenza è devastante 11 a 2, con Timperi e Tucker protagonisti assoluti. La reazione ospite è affidata a Pascolo, ed ai recuperi di Sabatini, ma la tripla di Del Testa nel finale fissa il 16 a 10 con cui si chiudono i primi 10 minuti di gioco. Nel secondo quarto è McGusty a salire in cattedra, ma la Kienergia risponde colpo su colpo con un Zugno da applausi ed un Nonkovic bello presente a rimbalzo. Proprio i rimbalzi, saranno un fattore. Il resto lo fa Tucker che ne piazza 12, il primo tempo si chiude con il punteggio di 37 a 29 per i ragazzi di Ceccarelli.

La Kienergia Rieti si arrende sul campo della capolista Vanoli Cremona: 91-70

Nel terzo quarto la reazione di Piacenza si fa sentire. McGusty il solito fattore, ma è la difesa a fare davvero la differenza. Maglie serrate, area chiusa, e Gajic tra i protagonisti. L’attacco Kienergia si blocca ed il contro parziale 17 a 10 riapre la gara. Nell’ultimo quarto sale in cattedra Cesana che con due triple consecutive scava il solco. Rieti cala anche fisicamente visti gli straordinari a cui sono costretti a causa delle assenze, alcuni giocatori. La sfortuna ci mette anche il suo zampino nel negare qualche canestro semplice. Termina 66 a 58 in favore dei ragazzi di Salieri. Per la Kienergia si tratta del quinto ko consecutivo in campionato.

Buona prova della Npc, ma vince Casale Monferrato

KIENERGIA RIETI-PIACENZA 58-66 (parziali: 16-10; 21-19; 10-17; 11-20)

Kienergia Rieti: Rotondo 2, John, Del Testa 9, Nonkovic 4, Tucker 19, Timperi 7, Maglietti 8, Marchiaro, Zugno 7, Bonacini, Roversi.. All. Ceccarelli

Ucc Assigeco Piacenza: Gajic, Franceschi, Varaschin, Miaschi 9, Pascolo 10, Querci, Skeens 8, McGusty 21, Soviero, Gherardini, Sabatini 9, Cesana 9. All. Salieri

Davide Bonacini nuovo giocatore della Kienergia Rieti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.