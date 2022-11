BASKET serie B, la Npc Women Rieti sconfitta sul campo dell'Esquilino Roma (68-48)

13 novembre 2022 a

a

a

Si ferma la serie positiva della Npc Women che perde in trasferta in casa dell’Esquilino Basket. 58 a 48 il finale di una gara comunque equilibrata decisa da un secondo quarto semi-disastroso in difesa per le ragazze di Paolo Matteucci.

Npc contro la NoviPiù senza Geist

Eppure la partenza era stata incoraggiante. La Npc trascinata da Chiarella e Stoyanova chiude avanti 13 a 10. Poi il black out nei secondi 10 minuti. Un micidiale 28 a 10 di parziale che indirizza il match sui binari della formazione padrona di casa. Il controbreak del terzo quarto, 18 a 9 riapre la gara ma non è sufficiente per portarla a casa. Termina 58 a 48 Esquilino si porta a +2 in classifica generale su Rieti.

La Kienergia Rieti si arrende sul campo della capolista Vanoli Cremona: 91-70

Questo il commento del tecnico Paolo Matteucci al termine:”Abbiamo approcciato bene il match chiudendo il primo quarto in vantaggio; nel secondo quarto siamo stati passivi in difesa ed i 28 punti subiti in 10 minuti ci hanno condannato. Poi nel terzo quarto, c'è stata una reazione ma non è stata sufficiente per ribaltare il risultato"

ESQUILINO ROMA - NPC WOMEN RIETI 58-48 (pariali 10-13/28-10/9-18/11-6)

NPC WOMEN: Chiarella 13,Orsini 13, Stoyanova 11,Tolardo 6, D'Antoni 3,Ilari 2,Graziani,Basile, Ciancarelli ne,Di Carlo ne.

La Npc Rieti nella tana della capolista Vanoli Cremona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.