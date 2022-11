Basket serie A2, Davide Bonacini nuovo giocatore della Kienergia Rieti

12 novembre 2022 a

La Kienergia Npc Rieti ha raggiunto un accordo, fino al termine della stagione con l’atleta Davide Bonacini. Il giocatore ha brillantemente superato il periodo di “prova” e farà dunque parte del roster a disposizione di coach Gabriele Ceccarelli già a partire da domenica.

Nato a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 15 giugno 1990, play-guardia di 190 cm per 85 kg. Muove i primi passi nel settore giovanile della squadra della sua città, Reggio Emilia, per poi trasferirsi giovanissimo in B a Fidenza. Veste poi per due stagioni la maglia di Ruvo di Puglia, mettendo insieme cifre di tutto rispetto, per poi trasferirsi a Capo D’Orlando e Latina sempre nella serie cadetta. Coi laziali ottiene la promozione in serie A2, proprio ai danni della Npc Rieti, nonostante un infortunio che lo toglie dal campo nella parte finale del campionato. Nella stagione 2015-2016 veste la maglia di Forlì, con cui bissa la promozione ottenuta l’anno precedente. Coi romagnoli resta 4 stagioni consecutive diventando anche capitano. Poi Montegranaro in A2, e Mantova. Lo scorso anno veste la maglia della Bakery Piacenza, chiudendo ad oltre 10,8 punti, 3,5 assist di media a partita con il 41% dal perimetro.

Queste le sue prime parole:”Sono veramente strafelice. Ringrazio la società e Coach Ceccarelli che mi hanno cercato e dato fiducia, nonostante io venga da un infortunio. Sono arrivato da poco, ma trovo un gruppo con voglia di lavorare, sicuramente non in un periodo felice, ma siamo consapevoli che i risultati arriveranno. Siamo un pò sfortunati, tra infortuni e varie situazioni, ma sono convinto per esperienza che girerà. Testa bassa con entusiasmo e sorriso, voglia di sacrificarsi su ogni pallone ed i risultati arriveranno, già a partire da domenica. Siamo in casa, col nostro pubblico e sono convinto che se riusciamo ad approcciare bene la gara con la giusta aggressività possiamo metterla su dei buoni binari per vincerla. La difesa deve essere la nostra forza, per tutto il campionato, specialmente in questo periodo. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto contento di essere qua a Rieti.”

