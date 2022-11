Basket Serie B, Sebastiani devastante: Ancona cancellata in dieci minuti

Valerio Pasquetti 06 novembre 2022 a

La Sebastiani Rieti fa 6 su 6 battendo con un rotondissimo 100-62 la Luciana Mosconi Ancona e si porta così a 12 punti in classifica. Cinque i giocatori in doppia cifra per Rieti, Contento top scorer con 18 punti. Prossimo appuntamento fissato per sabato 12 novembre, quando i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello affronteranno Empoli. (servizio completo nell'edizione del Corriere di Rieti di lunedì 7 novembre)

