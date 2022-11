Basket Serie A2, il cuore della Npc non basta: altra sconfitta a Casale

06 novembre 2022 a

Non basta un cuore enorme alla Kienergia Rieti per riuscire ad espugnare il campo di Casale Monferrato. I ragazzi di Ceccarelli giocano una grande partita mettendo spesso in difficoltà la Novipiù ma non riescono a trovare le risorse per mettere a segno il colpo in trasferta.

Sono i padroni di casa a cominciare meglio il match con Martinoni e Carver che segnano i primi canestri della gara. Rieti ci mette un po’ a entrare con la testa e con le gambe nella gara ma i ragazzi di Timperi trovano subito le risorse per provare a rispondere a una delle squadre più in forma del torneo con lo stesso Timperi che firma il primo vantaggio degli ospita. La spinta di Casale Monferrato però nel primo quarto si fa subito importante con i ragazzi di Valentini che dopo essere ancora sotto (13-16) dopo un canestro dall’area di Maglietti, prendono in mano le redini del match e firmano un parziale di 11-2 che vale il 24-19 che chiude il primo quarto di gioco. Da quel momento la Novipiù comincia una partita nel ruolo della lepre provando sempre a scappare e a mettere un po’ di distanza con una Kienergia che però anche in questa occasione dimostra di essere una squadra disposta alla lotta e con la tripla di Maglietti si riporta di nuovo a contatto sul 28-26. E’ una battaglia di nervi con i padroni di casa che cercano il break e la Kienergia che rintuzza tutti gli attacchi trovando anche il pari a quota 35. Ma ancora una volta nel finale di quarto Casale riesce ad allungare andando all’intervallo lungo avanti di 6 sul 45-39. La gara non cambia volto nemmeno nel terzo quarto, con Carver e compagni che provano a dare la spallata al match ma trovano sempre qualche reatino pronto alla risposta. Maglietti è il migliore dei suoi nei primi 30’ con 4 triple pesantissime che consentano a Rieti di rimanere a contatto e alla vigilia del parziale decisivo i punti da recuperare per i ragazzi di Ceccarelli restano 7 sul punteggio di 64-57. La gara resta apertissima anche nel parziale conclusivo. Del Testa e Timperi si fanno sempre trovare presenti quando c’è da realizzare un canestro importante e la difesa dei ragazzi di Ceccarelli riesce a mettere più di un granello di sabbia negli ingranaggi di Casale. La gara rimane tutta da giocare anche se la Novipiù riesce sempre a conservare un piccolo vantaggio grazie soprattutto ad una grande prova di Redivo con i liberi del 76-68 a poco più di 1’ dalla fine. Nel finale la Novipiù non sbaglia e conquista la vittoria per 83-68.



