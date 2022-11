Basket Serie B, Sebastiani in casa con Ancona per continuare la fuga

05 novembre 2022 a

La Sebastiani ospita Luciana Mosconi Ancona, per un match valevole per la sesta giornata di Serie B. Quattro i punti di distanza tra le due squadre. Gli amarantocelesti sono primi in solitaria a punteggio pieno mentre i dorici si presentano a questa partita a metà classifica con tre vittorie su cinque gare disputate. Coach Dell’Agnello introduce il match: “Arriviamo abbastanza bene a questa gara, nella settimana in corso ci siamo allenati con continuità. L’avversario è importante perché Ancona è una squadra ben costruita, completa in tutti i ruoli che ha chili e centimetri. Dovremo tenere alta l’attenzione come sempre in questo campionato. I risultati tutte le domeniche sono molto variegati, però noi ci siamo preparati bene e speriamo di portare a casa un’altra vittoria”. Poi il livornese analizza i marchigiani sotto l’aspetto tecnico: “La Luciana Mosconi è una squadra che ha molti punti nelle mani, specialmente negli esterni che hanno tiro da tre e gioco nell’ 1vs1. Nei lunghi trovano molta fisicità e per questo dentro l’area sono molto pericolosi. Direi che è una squadra che dal punto di vista offensivo è molto completa”.

