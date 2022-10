Basket serie B, la Sebastiani Rieti a Piacenza per confermare l'imbattibilità

V.P. 29 ottobre 2022 a

La Real Sebastiani disputa domenicai una partita dal coefficiente di difficoltà rilevante a Piacenza (ore 18) contro la Bakery. Gli emiliani, peraltro, sono la squadra che, sulla carta, non soltanto ha ceduto il titolo sportivo di A2 alla Npc, ma che ne ha pure rilevato il posto di militanza nel raggruppamento C della serie B. Quindi, per la truppa di Sandro Dell’Agnello, c’è una sorta di doppia motivazione verso la vittoria: contro una compagine che ha in qualche modo surrogato i cugini e che, nella realtà vanta 3 vittorie su 4 e, con queste, il secondo posto in graduatoria.

“Il campionato è iniziato da poche settimane e, quindi, non è agevole identificare i valori delle avversarie – dice il coach reatino, Sandro Dell’Agnello - Ad oggi i reali valori li esprime il campo e questo ci dice che la Bakery Piacenza ha vinto 3 partite su 4, perdendone una, però soltanto di un punto. Piacenza è un avversario importante del quale tenere conto, la classifica ci dice questo”. Il team della presidente, Caterina Zanardi che ha rilevato il sodalizio dopo il decesso dello storico e presidente fondatore della Bakery, Marco Beccari ha preferito cedere la serie A2 ad altri (Npc) e concentrarsi sulla valorizzazione dei giovani, ma anche con qualche atleta già di buon livello. “Il loro punto di forza e di riferimento è il centro che si chiama Cecchetti – prosegue Dell’Agnello - Giocano molto la palla dentro e si appoggiano parecchio a Cecchetti che è il giocatore che fa più tiri, evento abbastanza anomalo, considerando che è un centro. Hanno due ali tiratrici nel ruolo di 4 che sono più ali piccole che dei veri e propri 4. I due play creano tanto perché giocano molto in penetrazione e vicino a loro c’è Berra, un tiratore che conosciamo e che ha giocato anche in A2. Dispongono di diverse soluzioni offensive che dovremo esser bravi a limitare”.

L’ex campione d’Italia “Sandrokan” è soddisfatto, dopo circa un mese di campionato, della sua squadra? “Apprezzo l’impegno giornaliero dei ragazzi e la loro attenzione che sono sempre il massimo – conclude Dell’Agnello - Siamo ancora in costruzione, alterniamo momenti molto buoni a momenti un po’ più confusionari. Necessitiamo di crescere, abbiamo il materiale per farlo e con il tempo lo faremo. Nel frattempo continuiamo a vincere e questo bisogna sottolinearlo”. Arbitrano Di Luzio Francesco Belisario e Claudio Marconetti di Milano.

