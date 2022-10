Basket serie A2, la Npc Rieti nella tana della capolista Vanoli Cremona

Valerio Pasquetti 29 ottobre 2022 a

La Npc torna a calcare il parquet dopo la pausa imposta, domenica scorsa, per il carattere spurio del girone Verde della serie A2. Il calendario propone un impegno improbo: trasferta a Cremona, contro la capolista Vanoli, neoretrocessa in serie A2, ma pronta a risalire incipientemente al piano di sopra. Il match (domenica, palla a due ore 18) contrappone due realtà cestistiche non di rado antagoniste dal 1980 ad oggi. I lombardi sono allenati da una vecchia conoscenza della Rieti dei canestri, quel Demis Cavina che, vincendo la finale-play off a Rieti, contro la Virtus nel Giugno 2000, acquisì il titolo di coach più giovane (Demis aveva soltanto 26 anni) ad ascendere nel secondo torneo professionistico.

“Temiamo molto la Npc – dice Cavina – Quasi certamente i nostri avversari saranno privi di Jordan Geist, ma questo non deve illuderci. La squadra del mio amico, Gabriele Ceccarelli, gioca una buona pallacanestro, sono aggressivi, difendono bene, aggrediscono, quindi dovremo prestare la massima attenzione alle loro caratteristiche. E’ vero che noi siamo competitivi ed abbiamo un roster valido e profondo, ma le partite vanno vinte sul parquet, mai sulla carta”. “Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, quasi al completo – controbatte Gabriele Ceccarelli - Il recupero di Marchiaro, un’amichevole a Chieti mercoledì e, poi, allenamenti 5 contro 5 di buona qualità ci hanno restituito fiducia. Geist sta recuperando e da inizio prossima settimana tornerà tra i ranghi.

La gara a Cremona è difficilissima, contro una squadra di fatto imbattuta dall’avvio della stagione, eccettuata la sconfitta di 1 solo punto in Super Coppa con Piacenza. Dispongono di un roster senza eguali, con 2 play che sarebbero titolari ovunque – Caroti e De Negri –, americani come Lacey e Cannon di categoria superiore, Alibegovic che è forse l’ala piccola più forte dell’intera A2, sotto canestro vantano un atletismo pazzesco con ben 5 atleti di colore sui 10 disponibili. Magari non hanno il talento di Chiarastella che abbiamo patito contro Agrigento, però la loro fisicità è devastante. Noi dobbiamo riprenderci i 2 punti persi con Agrigento, questa non è la partita adatta per fare voli pindarici e sogni, ma vogliamo provare a non partire battuti. Recuperiamo Marchiaro, ci proviamo e vogliamo farlo dal primo minuto; poi alla fine alzeremo la sguardo e se saranno stati superiori daremo loro la mano. Vogliamo dare battaglia, si parte sempre dallo 0 a 0, partiamo con l’intenzione di vincere”. Arbitrano l’incontro Enrico Bartoli di Trieste, Paolo Puccini di Genova e Andrea Coraggio di Sora.

