Rieti, Npc sconfitta in casa. Grave infortunio per Geist

La Npc è costretta a inchinarsi davanti a una Moncada Agrigent o parsa di livello superiore in virtù di un gruppo di italiani davvero buono. Ceccarelli paga anche un infortunio alla gamba di Geist prima dell'intervallo, Geist conclude la sua partita accompagnato al De Lellis col timore di una frattura al perone. Marfo e Tucker sono gli artefici dei primi canestri del match. Geist dalla luna offre il vantaggio alla Npc. Ambrosin sfrutta un errore di costruzione di Timperi per segnare dall'arco. Rieti è imprecisa in attacco, incorre in qualche errore difensivo, ma tiene botta (8-7). Grave un antisportivo di Chiarastella su Geist. Lo stesso Usa reatino e Grande si emulano in due splendidi layup (14-13 al 5'). Tortù insacca da tre, ma il secondo fallo di Tucker costringe Ceccarelli a relegarlo in panchina per Rotondo. Tortù piazza ancora una bomba, Rotondo segna in sottomano (21-14 all'8'). Un missile di Del Testa chiude il quarto con un insperato quanto netto vantaggio per la Npc (26-15). Rotondo allunga il divario (28-15), ma è illusione. Costi lenisce da 3. Cagnardi schiera lo stesso quintetto che ha vinto la serie B ed i siciliani risorgono. Grande con Costi e Peterson ed in più Negri, restituiscono ad Akragas una buona linea di galleggiamento (36-34 al 5'). Ambrosin ed è -1 (42-41), ma la marcatura alta di Peterson su Geist inibisce il tiratore Npc che non riesce più ad incantare. Geist si fa pure male alla gamba in uno scontro con Ambrosin il quale segna da 3; marca Francis e Akragas vola (42-46). Al riposo lungo gli ospiti conducono 42-48 in virtù di un terrificante parziale (16-33). Nel frattempo Geist viene accompagnato in ospedale: si teme la frattura del perone. La Npc non riesce più a trovare la via del canestro, Tucker incorre nel terzo fallo, Marfo schiaccia e Agrigento vola (42-52 al 3'). La Moncada si aggiudica l'incontro con il punteggio finale di 75 a 87 .

