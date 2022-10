Basket serie B, Dell'Agnello (Rsr): "A Ozzano vittoria importante nonostante le difficoltà"

16 ottobre 2022 a

La Real Sebastiani Rieti ad Ozzano centra la terza vittoria di fila (88 a 82) si conferma in vetta a punteggio pieno ma coach Dell’Agnello a fine gara si gode solo i due punti, non la prestazione offerta dai suoi.

“E’ stata una partita complicata e ce la siamo complicata da soli, senza nulla togliere ad Ozzano - spiuega il coach reatino, Sandro Dell'Agnello -. E’ stata una partita dalle 3 facce. Il primo tempo non sufficiente da parte nostra, soprattutto a livello di energia e di presenza mentale. Le vittorie di +20 e +30 delle prime due giornate sotto questo aspetto non ci hanno di certo aiutato. Nel terzo quarto abbiamo provato a rimetterci in carreggiata mentre nel quarto periodo i ragazzi sono stati molto bravi, con determinazione e carattere hanno raddrizzato una partita che era compromessa. Merito di Ozzano che ha fatto dei canestri da tre a raffica, qualcuno anche molto difficile. Ma nel primo tempo, specialmente nel secondo quarto, i demeriti sono principalmente i nostri. Una lezione che teniamo per il futuro in relazione al fatto che comunque abbiamo vinto la partita” conclude Sandro Dell'Agnello..

