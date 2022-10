Basket serie B, la Sebastiani Rieti espugna Ozzano (88 a 82) e si conferma in vetta

16 ottobre 2022 a

La Sebastiani Rieti espugna Ozzano e si conferma in vetta alla classifica a punteggio pieno. Una partita complicata per la Real Sebastiani che con le unghie e con i denti porta via 2 punti da Ozzano, vincendo contro la New Flying balls per 82-89. Tre quarti di sofferenza per gli amarantocelesti che partono forte ma poi subiscono il ritorno dei padroni di casa. Ozzano infatti guida la gara fino al quarto quarto, dove la RSR gioca da grande squadra e la spunta. Decisive le prestazioni di Contento e Chinellato che hanno chiuso rispettivamente con 21 e 20 punti. Prossimo appuntamento per Rieti, domenica prossima al PalaSojourner contro la Virtus Imola.

PRIMO TEMPO Primo minuto di studio tra le due squadre, la sbloccano Contento in contropiede e Mastrangelo da 3, 0-5. Sfida tra lunghi, Klyuchnyk e Matrone, 2 punti a testa, 2-7. Matrone si ripete e Real a +7. Palleggio, arresto e tiro da professore di Ale Piazza, 2-11. 1/2 ai liberi di Chinellato ma poi si svegliano i padroni di casa con tre bombe consecutive messe a segno da Chiappelli, Folli e Lasagni. Rieti esce bene dal Time-out e Chinellato spara da fuori, 11-15. Chiappelli realizza imboccato da Bonfiglio ma l’ex di gara risponde subito da fuori area, 13-18. Balducci fa 2/2 ai liberi e Folli avvicina Ozzano a -1. Viaggio in lunetta proficuo per Spanghero, Buscaroli da sotto non perdona e il primo quarto conclude 19-20. Penetrazione velenosa di Bonfiglio che realizza per il primo vantaggio emiliano che però dura poco. Ribatte infatti Spanghero con la stessa musica, 21-22. Chiappelli permette ai suoi di rimettere il naso avanti, 23-22. Le squadre si rispondono colpo su colpo in un secondo quarto dai ritmi altissimi, tripla di Chinellato, altro canestro di Folli. Spanghero in penetrazione, Chiappelli dalla media e Folli con l’appoggio, 29-27 a 6′ dall’intervallo. Folli si ripete ancora ed è massimo vantaggio Ozzano sul 31-27. Klyuchnyk lo rimpolpa con un canestro in contropiede e una bomba da lontano, 36-27. Piazza da capitano scuote i suoi e realizza in penetrazione, 36-29. Two & one di uno scatenato Klyuchnyk, 39-29. Paesano corregge l’errore di Spanghero e realizza. Sull’azione successiva il #45 reatino non sbaglia e la Sebastiani torna a -6. Klyuchnyk inchioda a canestro l’assist di Bonfiglio, 41-33. Centro dai 6,75 di Piazza e transizione positiva di Mastrangelo che mette dentro 2 punti, 41-38. Fallo tecnico a Bonfiglio, Contento sbaglia il libero ma segna i conseguenti due per il fallo generico subito, 41-40. Ancora un two & one per Klyuchnyk, 44-40. Appoggio al vetro di Folli e Ozzano chiude avanti di 6 il primo tempo.

SECONDO TEMPO Barattini segna da tre, Mastrangelo da 2 con il piazzato, 49-42. Segna ancora Klyuchnyk, 51-42. Chinellato non ci sta e mette a referto altri 3 punti, 51-45. Cinque punti consecutivi per Barattini che porta a +11 i padroni di casa, 56-45. Spanghero riporta sotto la doppia cifra lo svantaggio di Rieti ma Folli replica con una tripla, 59-47. Canestro di Chinellato da due, Ozzano a +10. Felici realizza i suoi primi 2 punti, 61-49. Contento e Chinellato segnano due triple intervallate dal canestro di Felici che poi fa anche 1/2 dai 5.8, 64-55. Contento in contropiede realizza e Rieti va a -7. Due punti bellissimi di Chinellato annullati dalla tripla di Lasagni, 67-59. 50% ai liberi per Paesano e Real che cerca di rosicchiare punti, 67-60. Contento ruba palla e va a segnare portando gli amarantocelesti a -5 al termine del terzo quarto. Dalla lunetta Paesano non sbaglia, 2/2 del #8, 67-64. Catch & shot di Contento dai 7 metri, pareggio a quota 67. Folli da 2 e Spanghero da 3, Rieti torna avanti dopo circa 20 minuti di gioco, 69-70. Terza tripla consecutiva della Sebastiani, ancora con Contento in catch & shot, 69-73. Folli in arresto e tiro scuote i suoi compagni e riavvicina Ozzano, 71-73. Seconda segnatura dall’arco per Ceparano, i ragazzi di Coach Dell’Agnello vanno a +5. Chiappelli preciso a metà dalla linea della carità, 72-76. Bonfiglio da fuori, solo retina, 75-76. Bonfiglio firma il controsorpasso con un’altra tripla, 78-76. Contento dalla lunetta fa 2/2 e impatta la gara sul 78-78. Bottino pieno anche per Chiappelli che non sbaglia i liberi, 80-78. Partita di scacchi a questo punto della gara, Paesano e Mastrangelo fanno 1/2 dai 5.8, 80-80. Chinellato liberato nell’angolo da Contento, il n.16 non sbaglia e la RSR va sul +3. Antisportivo e tecnico fischiato alla Sinermatic. Spanghero segna tutti e 3 i liberi e mette un’ipoteca sulla vittoria amarantoceleste, 80-86. 2/2 anche per Contento, 80-88. Anche Barattini subisce antisportivo, segna i 2 liberi e riporta a due i possessi di distanza tra le due squadre. Finisce 82-88 la gara.

NEW FLIYNG BALLS OZZANO vs REAL SEBASTIANI RIETI 82-88 (parziali: 19-20; 27-20; 21-22; 15-26).

NEW FLIYNG BALLS OZZANO: Folli 20, Buscaroli 2, Bonfiglio 8, Barattini 10, Chiappelli 12, Klyuchnyk 17, Balducci 2, Galletti, Felici 5, Radovanovic, Salsini, Lasagni 6.

Coach: Giuliano Loperfido

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 8, Paesano 6, Contento 21, Piccin, Chinellato 20, Matrone 4, Piazza 7, Ceparano 6, Okiljevic, Spanghero 16.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) e Rinaldi di Livorno (LI).

