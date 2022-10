Basket, Real Sebastiani Rieti a Ozzano per restare in vetta alla classifica

14 ottobre 2022 a

Questa sera, sabato 15 ottobre, alle ore 20:30, la Real Sebastiani Rieti affronterà, al Palazzetto dello sport di Ozzano, la New Flying Balls. Terza giornata di Serie B LNP OWW, nelle prime due Rieti ha imposto il suo gioco vincendo di 20 a Fiorenzuola e di 33 in casa con San Miniato. Domani però sarà un’altra storia, un’altra partita che la RSR dovrà affrontare con la massima concentrazione come affermato anche da coach Sandro Dell’Agnello.

Il coach per prima cosa introduce il match “Questa settimana abbiamo avuto qualche piccolo problemino. Oltre a qualche caso di febbre, Tomasini settimana scorsa ha avuto un risentimento all’inguine e per la partita di domani non ci sarà. A parte lui però contiamo di avere tutti a disposizione. Ci teniamo a continuare sulla falsa riga delle ultime due partite anche se sappiamo che non sarà facile perché Ozzano è una squadra “scorbutica” nel senso positivo del termine. Dovremo fare attenzione ad un paio di caratteristiche che loro hanno”.

Per poi soffermarsi sui punti di forza di Ozzano: “Loro hanno due play piccolini che spingono la palla a mille, quindi spingono la squadra e in attacco non lesinano. Poi hanno un lungo importante che per loro è un punto di riferimento importante sia spalle a canestro che da fuori, essendo in possesso di un rispettabile tiro da 3. Sottolineate queste caratteristiche, se noi riusciamo a mettere qualche sassolino in questi ingranaggi, saremo già un passo avanti”.

