La Sebastiani Rieti si impone a valanga contro San Miniato: 85 a 52

Valerio Pasquetti 10 ottobre 2022 a

a

a

La Real Sebastiani si aggiudica il primo match casalingo di questo campionato secondo pronostico (finale 85 a 52). Gli amaranto celeste soffrono un po’ l’aggressività e l’atletismo di San Miniato, ma conducono sempre senza problemi fino al +30 di metà ultimo quarto che riduce la restante parte del match a garbage time. Dell’Agnello comincia con Contento, Tomasini, Matrone, Piazza, Mastrangelo. Il primo canestro è di Ohenhen. Dalla lunetta Tomasini pareggia. Matrone schiaccia a canestro su delizioso assist di Contento. Tomasini si ripete e Rieti va (6-2). Gli ospiti creano un po’ di confusione e qualche affanno alla Rsr con una difesa molto aggressiva ed a tutto campo (9-6 al 5’). Nuovamente Contento assiste Matrone. Guglielmi riduce le distanze (11-10). Entra Spanghero per Contento onde meglio gestire il pressing avversario, Chinellato (che subito segna) rileva Matrone (13-10 al 7’).

Guglielmi impatta da tre (13-13). Chinellato perde palla e commette fallo: Cipriani dà il primo vantaggio ai suoi (13-15). La prima bomba di Rieti la segna Piccin. Due personali di Capozio illudono La Patrie perché la tripla di Spanghero decreta la fine del quarto (19-17). Spanghero e Piccin prendono in mano la squadra (25-19). Marchini è obbligato al time out. Spanghero inventa giocate meravigliose, per se e per i compagni; San Miniato segna il primo cesto del secondo quarto (29-21 al 5’). Una nuova accelerazione di Rieti (35-21) obbliga gli ospiti al secondo time out. Nel cesto di La Patrie piovono bombe, come quella di Ceparano (40-24). Qualche indecisione e l’antisportivo sanzionato a Piazza accompagnano le squadre al riposo lungo (40-30). L’avvio del terzo è propizio agli ospiti, assai aggressivi, più intensi e più precisi al tiro, complice anche un antisportivo a Matrone (44-36). Mastrangelo con Chinellato restituiscono i giusti valori (49-36 al 5’). Chinellato e la tripla di Contento scavano il solco (54-36). Il tempo si chiude sul 61-43. Sempre Contento consente a Rieti il +21 (64-43). La Rsr seguita a concedere troppi rimbalzi offensivi agli avversari, ma al 6’ il divario è amplissimo (81-50). Dell’Agnello dà spazio a tutte le seconde linee. Il match termina 85-52.

REAL SEBASTIANI RIETI – SAN MINIATO 85 - 52 (parziali: 19 - 17; 40 - 30; 63 - 43)

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 13, Tomasini 6, Contento 18, Piccin 7, Chinellato 15, Matrone 10, Piazza , Nuhanovic , Ceparano 3, Okiljevic 4, Frattoni , Spanghero 9. Allenatore: Sandro Dell’Agnello.

SAN MINIATO: Bellavia , Gulielmi 11, Spatti 8, Cipriani 3, Speranza 2, Bellachioma 2, Quartuccio , Capozio 3, Venturoli 3, Ohenhen 8, Cautiero 2, Tozzi 10. Allenatore: Alessio Marchini.

Arbitri: Andrea Bernassola di Roma e Silvio Faro di Tivoli. Spettatori: 400 circa Usciti per 5 falli: nessuno.

