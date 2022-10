La Kienergia Rieti lotta ma deve cedere a Cantù: 66-49

09 ottobre 2022 a

Non basta il grande cuore ed una difesa che ha concesso solo 66 punti alla Kienergia per evitare il ko, il primo stagionale, in trasferta contro Cantù. 66 a 49 il punteggio finale.

LA KIENERGIA TIENE CON LA DIFESA Senza Geist, out per un problema all’inguine, la formazione di Ceccarelli ancora una volta si trova ad affrontare un match importante in piena emergenza. L’impatto è buono, Cantù tira male dalla lunga distanza, e Rieti si affida al duo Timperi – Tucker. Il lungo ne piazza 8 prima di dover lasciare il campo a causa dei falli. I padroni di casa trascinati da Nikolic, miglior realizzatore del match con 16 punti chiudono avanti 17 – 13 i primi 10 minuti di gioco. La Kienergia tiene, difensivamente, anche se sbaglia tanto sia in gestione che al tiro. L’ex Zugno dal perimetro fa male, riportando a contatto i ragazzi di Ceccarelli che però non riescono mai a piazzare la zampata per il pareggio.

FINALE IN CALANDO Cantù controlla anche nel terzo quarto. La zona adattata di Ceccarelli limita e non poco la formazione di Sacchetti che dall’arco spara a salve(5 su 24 finale). Solo Rogic dal pick and roll fa male trovando canestri pesanti. L’inizio di quarto periodo è piuttosto positivo, e la Kienergia sbaglia almeno tre possessi chiave per riaprirla davvero. Cantù ringrazia e con lo stesso Rogic, saranno 13 con 3 su 8 dalla lunga, la chiude. Nel finale lo scarto si allarga, fino al -17 , che rende solamente in parte giustizia all’ottima e caparbia prova di una Rieti spuntata e priva della sua stella Geist. Tucker chiude ancora una volta in doppia doppia, spegnendosi nel finale, ( 14 punti 10 rimbalzi) sarà l’unico di Rieti in doppia cifra. Troppo poco per sperare di ottenere qualcosa in più da un campo del genere. Termina 66 a 49 per la Kienergia si tratta della prima sconfitta in campionato.

ACQUA SAN BERNARDO CANTU' - KIENERGIA RIETI 66-49 (parziali: 17-13; 14-11;15-10;20-15)

ACQUA S. BERNARDO CANTU’: Nikolic 16, Da Ros 8, Rogic 13, Baldi Rossi 4, Bucarelli 7, Severini 5, Pini 1, Hunt 8 , Borsanı 4. all Sacchetti

KIENERGIA: Tucker 14, Rotondo 2, Del Testa 8, Timperi 9, Tortù 5, Maglietti 1, Nonkovic 2, Zugno 9. all Ceccarelli.

