Nuova Rieti Calcio, altro successo. In amichevole battuta l'Alba Sant'Elia 3-1

La marcia verso il campionato si arricchisce di una tappa per la Nuova Rieti Calcio che vince con Alba Sant’Elia quando mancano due settimane all’inizio del campionato, il 23 ottobre. Nel test del Green Park la Foresta, il finale è 3-1. Amarantocelesti avanti 2-0 a fine primo tempo: Alessandrini su rigore e Ramazzotti a dieci giri di lancette dalla fine della prima frazione, congelano il risultato nonostante la giornata soleggiata e calda, davanti a tanti tifosi presenti nell’impianto della Nuova Rieti Calcio. Nel secondo tempo Alessandrini firma la doppietta personale, con gli ospiti che segnano nel finale il 3-1 con cui si conclude il match. Alba Sant’Elia che ha permesso alla Nuova Rieti Calcio di misurarsi con una formazione di categoria superiore e di assoluto valore, anch’essa pronta per il campionato al via il 23 ottobre: è una delle sette reatine nel girone B di Prima categoria.

“In queste partite – commenta il tecnico amarantoceleste, Stefano Lotto – chiedo solo concentrazione e attenzione. Sul doppio vantaggio ho chiesto alla squadra di non calare fisicamente e mentalmente: non l’hanno fatto, è la squadra che voglio, la mentalità che chiedo e chiediamo. Così come hanno saputo mantenere il ritmo alto. Ormai le fatiche della preparazione sono alle spalle, adesso dobbiamo lavorare sui meccanismi di gioco che, soprattutto nel primo tempo, sono stati applicati secondo quanto ho chiesto. Abbiamo diversi infortunati che contiamo di recuperare presto e abbiamo chiuso la gara con sette 2006 in campo. È bello vedere i giovani crescere con gli elementi esperti della squadra, è il cuore del progetto che la società ha imbastito. Grazie all’Alba Sant’Elia per questo pomeriggio di calcio, sono stati avversari di grande livello e dinamismo”.

In settimana atteso il calendario di Terza categoria con le altre 14 avversarie della Nuova Rieti Calcio mentre la prossima uscita sarà esterna: ultima amichevole prima del campionato sul campo del Ginestra.

