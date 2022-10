Basket, lavori al PalaSojourner: Npc e Sebastiani in cerca di campi alternativi

05 ottobre 2022 a

Il ritardo dei lavori al PalaSojourner ha creato non pochi disagi e problemi alla Npc e alla Sebastiani che, esasperate, hanno rilasciato un comunicato congiunto. "Dall'ultima partita casalinga della Real Sebastiani Rieti (19 giugno) ad oggi, 5 ottobre sono passati quasi 4 mesi - spiegano Npc e Sebastiani -. In questo lasso di tempo nessun lavoro strutturale è stato effettuato al PalaSojourner fino a questa mattina quando, a sorpresa e senza alcun preavviso, i dirigenti delle due squadre, capitati per caso al PalaSojourner hanno trovato il campo invaso da polvere e calcinacci. Le strutture sportive, i led bordo campo e le panchine sono stati così esposti a potenziali danneggiamenti.

Entrambe le squadre hanno immediatamente annullato e riprogrammato tutta l'attività giornaliera con la prima squadra Npc che ha annullato l'allenamento del mattino e quella Real che ha riprogrammato quello pomeridiano. Npc Rieti non sa ancora come e dove potrà allenarsi nel pomeriggio ma sta cercando un campo fuori città non essendo presenti strutture idonee ad ospitare l'attività della prima squadra. Npc Rieti e Real Sebastiani ritengono che la misura sia colma e che la situazione vada risolta nella sua interezza una volta per tutte.

A questo si aggiunge infatti la convenzione proposta dalla Provincia che presenta delle tariffe orarie inaccettabili che mettono a serio rischio il prosieguo dell'attività delle due società e la loro permanenza all'interno della struttura. Npc Rieti e Real Sebastiani comunicano di aver avviato le procedure di ricerca di campi alternativi al di fuori della città di Rieti per contenere i costi e garantire la continuità dell'attività. Permangono i dubbi delle rispettive società sulle tempistiche e gestione generale del PalaSojourner per il quale si è giunti infine ad avvio campionati" concludono Npc e Sebastiani.

