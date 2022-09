Basket, Kienergia Rieti in emergenza battuta sul parquet di San Severo e fuori dalla SuperCoppa: 83-72

20 settembre 2022 a

a

a

Quarti di finale di Supercoppa, la Kienergia si presenta a San Severo senza Tucker, Marchiaro, Tortù e Naoni. Assenze pesanti che influiranno sull'esito del match. Rieti esce sconfitta, ma a testa alta, da San Severo per 83 a 72. Primo quarto all'insegna dell'attacco scoppiettante dei padroni di casa che puniscono dalla lunga distanza con Bogliardi e Lupusor. Rieti rimane agganciata come può. Geist e Zugno tengono vivo l'attacco reatino ed al primo mini riposo padroni avanti 23-15.

Npc Rieti, positivo il primo scrimmage della stagione contro Scafati

Nella seconda frazione sale di tono la difesa di Rieti, chiuso bene il pitturato, le percentuali dei gialloneri si sporcano complice anche la buona zona messa in campo da coach Ceccarelli. Rieti ha canestri importanti da Del Testa e con 6 punti di Geist la Kienergia va all'intervallo lungo avanti 39-37. Al 20' 12 di Geist, 7 di Zugno e 6 di Del Testa. Per San Severo 10 di Daniel e 9 di Bogliardi.

La Kienergia Rieti si esalta in Super Coppa contro la Fortitudo Bologna: 82 a 80





Terzo quarto che si apre all'insegna del tiro da 3, Rieti ha super Del Testa ma è nel pitturato che i padroni di casa fanno la differenza. Saranno 49 rimbalzi contro 24 a fine partita per i gialloneri che a fine terzo quarto sono avanti 56-54. Rieti tiene botta ma nel lungo andare le energie calano. Daniel fa il vuoto nel pitturato, Rieti ha basse percentuali ai liberi nei momenti chiave. Wilson recupera 3 palloni, Sabatino mette canestri pesanti ed alla fine i padroni di casa scappano per il punteggio finale di 83-72. Per Rieti alla fine saranno 17 per Geist, 12 Zugno e 18 per Del Testa. Per San Severo 20+16 di Daniel.SAN SEVERO-KIENERGIA RIETI Parziali: 23-15, 14-24, 19-15, 27-18.

KIENERGIA RIETI: Rotondo 14, Del Testa 18, Geist 17, Timperi 3, Magliett 2, Jhon 2, Nonkovic 2, Zugno 12, Melchiorri 2, Imperatori.

Esordio vincente in Super Coppa per la Kienergia. Geist chiude con 30 punti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.