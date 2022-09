Atletica, al Guidobaldi di Rieti fine settimana con i tricolori di società under 18

20 settembre 2022 a

a

a

Un fine settimana di gare tutte da seguire. Sabato 24 settembre e domenica 25 infatti è in programma allo stadio Raul Guidobaldi la Finale nazionale dei Campionati di società. La manifestazione coinvolgerà le migliori 12 società al maschile e le due al femminile che si contenderanno lo scudetto Under18. L’Atletica Studentesca parteciperà con entrambe le squadre e vedrà in campo gli Allievi che nel corso della stagione sono stati protagonisti in Italia e in Europa a cominciare dal fenomeno Mattia Furlani (nela foto) che chiuderà il suo fantastico 2022 nello stadio di casa.

Mattia Furlani celebrato al Guidobaldi per il doppio oro agli europei di Gerusalemme

Gli Allievi rossoblu sono i Campioni uscenti (Modena 2020 e Brescia 2021), mentre le Allieve sono seste dopo la fase di qualificazione. L’inizio delle gare sabato è previsto per le 14,45 (alle 19 l’ultima gara), mentre domenica si parte alle 8,45 per chiudere con le premiazioni alle ore 13.

Studentesca Milardi Rieti e Fiamme Gialle Simoni insieme pronte a sfidare l'Europa

Le squadre presenti a Rieti. Uomini: Fiamme Gialle Simoni, Studentesca Milardi, Atl. Vicentina, Cus Pro Patria, Atl. Futura Roma, Atl. Bergamo 59, Nissolino Intesatletica, Cus Parma, Atl. Gavirate, Siracusatletica, Toscana Atl., Trevisatletica. Donne: Bracco Atl., Cus Parma, Acsi Italia ,Fiamme Gialle Simoni ,Atl. Vicentina, Studentesca Milardi, Atl. Varese, Atl. Bergamo 59 ,Trevisatletica, Team A-Lombardia ,Elite Giovani Atl., Fratellanza Modena. Quello di sabato e domenica è il terzo appuntamento tricolore organizzato dalla Studentesca nel solo 2022 e coinvolgerà circa 800 persone tra atleti, tecnici e dirigenti.

Le gara sprint sotto le mura ha decretato tutti i vincitori della Coppa del Mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.