Basket, doppio impegno amichevole per la Sebastiani Rieti contro Pescara e Ancona

Archiviata l’eliminazione in Supercoppa, la Real Sebastiani Rieti in vista dell’inizio della stagione regolare di Serie B fissato per il 2 ottobre prossimo, ha programmato due amichevoli per i giorni venerdì 23 e sabato 24 settembre.

Venerdì 23 Piazza e compagni si recheranno al PalaElettra dove affronteranno alle ore 17:45 i padroni di casa del Pescara Basket che militano nel campionato di serie C. Il giorno successivo, sabato 24, alle ore 18, invece, gli amarantocelesti si dirigeranno in direzione PalaPrometeo dove si confronteranno con la Luciana Mosconi Ancona compagine che milita nel campionato di serie B come la squadra reatina allenata da coach Dell'Agnello.

Due test di livello differente ma che daranno la possibilità al coach reatino e ai giocatori di mettere a punto schemi e condizione fisica in vista dell'inizio del campionato dove i reatini saranno chiamati a recitare un ruolo da protagonisti.

