Esordio vincente in Super Coppa per la Kienergia. Geist chiude con 30 punti

Esordio in Supercoppa per la Kienergia Rieti che al PalaCarrara affronta e batte 68 a 52 i padroni di casa detentori del titolo della Giorgio Tesi Group Pistoia. Primo quarto all’insegna dell’aggressività e polveri bagnate da ambo le parti. Per i padroni di casa assente Saccaggi ed esordio di Varnado arrivato da pochi giorni ma a rubare l’occhio è Geist che trova il canestro con continuità e chiude la prima frazione con 9 punti a referto abbinando conclusioni dalla media a penetrazioni al ferro. La difesa reatina fa il resto ed al 10’ è 17-12 per gli ospiti.

Al rientro sul parquet l’attacco reatino si blocca, Pollone ricuce il divario, Della Rosa difende forte e Pistoia impatta. Rieti tira male da 3 ma Geist, Tortù e Tucker scavano il nuovo divario che porta la Kienergia all’intervallo in vantaggio 31-24. Per Rieti al 20’ 15 di Geist e 6 a testa per Tortù e Tucker. Pistoia ha invece 8 punti da Varnado e 6 da Pollone. Nel terzo quarto continua il tira e molla sul parquet. Della Rosa e Varnado tengono in partita Pistoia ma l’episodio chiave è purtroppo l’infortunio al ginocchio di Naoni che deve lasciare il campo sorretto dai compagni. Nei prossimi giorni accertamenti per decretare l'entità dell'infortunio. Terzo parziale che finisce 50-46 per la Kienergia Rieti.

Nell’ultimo quarto la difesa reatina regge bene, Geist martella il canestro, saranno 30 alla fine per lui con 9/16 dal campo. Tucker difende e cattura rimbalzi, Tortù e Zugno mettono la ciliegina su una torta agrodolce. Termina con il bel successo reatino per 68-52. Rieti ha 30 punti da Geist, 10 da Tortù e Tucker che cattura anche 9 rimbalzi. Per Pistoia 15 di Varnado e 10 a testa per Pollone e Della Rosa.

Pistoia-Npc Rieti 52-68: (parziali 12-17, 24-31, 46-50, 52-68). KIENERGIA NPC RIETI: Del Testa 3, Tucker 10, Timperi 2, Zugno 5, Tortù 10, Rotondo 3, Geist 30, John, Imperatori, Nonkovic 3, Naoni 2, Roversi.

