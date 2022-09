Npc Rieti, la guardia Jordan Geist si è unito alla squadra: "Pronto a dare tutto"

Valerio Pasquetti 01 settembre 2022 a

a

a

Sono due le notizie di rilievo che “colorano” questa giornata di preparazione della Npc: l’arrivo in città della guardia statunitense Jordan Geist e l’annullamento dello scrimmage contro Latina che doveva svolgersi ieri pomeriggio. Ieri mattina, intorno alle ore 8, Jordan Gesit è atterrato a Fiumicino. Il giocatore americano doveva giungere in Italia il giorno antecedente, martedì, ma il maltempo che ha colpito alcune zone degli Stati Uniti ha impedito al ragazzo di raggiungere New York e, da qui, d’imbarcarsi con un intercontinentale alla volta dell’Europa. E’ stato lo stesso Geist, ieri l’altro, a comunicare al coach Gabriele Ceccarelli, con un vocale trasmessogli su whatsApp, l’impossibilità di raggiungere l’Italia, ma rassicurando il tecnico della Npc che l’indomani, alle ore 7 e 30 o massimo alle ore 8, sarebbe atterrato a Fiumicino. E tanto è stato. Ieri mattina presto, ad attendere la guardia statunitense c’era il gm della Npc, Gianluca Martini che è stato obbligato ad una levataccia per essere allo scalo romano di Fiumicino nei tempi indicati. Ora gli effettivi per la disputa da parte della Npc di un nuovo campionato in serie A2 che, gioverà rammentarlo, è il secondo campionato nazionale dopo la Lega A, ci sono davvero tutti ed il roster è o, meglio, sarebbe al completo ove non ci fossero problematiche legate ai primi infortuni di stagione che, purtroppo, stanno affiggendo l’organico amaranoceleste.

Npc Rieti, positivo il primo scrimmage della stagione contro Scafati

E proprio questi accidenti hanno indotto il sodalizio reatino ad annullare l’amichevole che era stata programmata nel pomeriggio di ieri al PalaBianchini di Latina contro la Benacquista di Franco Gramenzi. Ciò in quanto agli infortuni pregressi di Marchiaro in special modo (per il prospetto argentino confermata la lontananza dal parquet di almeno 45 giorni) come di Tortù, si sono aggiunti martedì ulteriori seppur modeste (questo è l’auspicio) indisponibilità che hanno indotto Ceccarelli e lo staff della Npc ad annullare questa partita amichevole. Nel frattempo già ieri mattina, Jordan Geist ha effettuato le visite mediche di rito e nel pomeriggio, alle ore 17 e 30, ha disputato una prima seduta di allenamento con i suoi nuovi compagni della Npc.

Npc, parte la nuova avventura. Martini:”Estate intensa”, Ceccarelli:”Andiamo in missione”

“Sono stato subito coinvolto e positivamente colpito dall’entusiasmo del mio coach, Gabriele Ceccarelli – sono state queste le prime dichiarazioni rilasciate da Geist – Questa è la mia prima esperienza in Italia e sono lieto di poterla fare qui a Rieti. Mi dicono che i tifosi sono molto passionali e che amano questa squadra, ciò mi piace moltissimo. Non vedo l’ora di cominciare. Pronto a dare tutto in campo. Forza Rieti!”. Jordan Geist è nato il 10 Gennaio 1997 (quindi ha 25 anni) ed è alto 188 cm. Egli ha disputato le ultime tre stagioni in Germania, prima in A2 teutonica col Romerstrom, poi con l’Heidelberg che nel 2020/21 ha contribuito a condurre in Bundesliga.

Dal consiglio federale arriva il via libera alla Npc Rieti in serie A2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.