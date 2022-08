Roberta Bruni stupisce ancora, a Rovereto migliora il suo record nazionale nell'asta: 4,72

L.S. 30 agosto 2022 a

a

a

Roberta Bruni sempre più in alto nell'asta. E' stata una serata da record a Rovereto per l’atletica azzurra. Come detto, vola nell’asta Roberta Bruni che migliora il suo primato italiano superando la quota di 4,72 al terzo e ultimo tentativo, nel 58esimo Palio Città della Quercia, per aggiungere un centimetro al 4,71 stabilito a Barletta il 18 giugno.

La reatina Roberta Bruni realizza il nuovo record italiano nell'asta: 4,71

Sempre più in alto la 28enne reatina del Gruppo sportivo carabinieri, settima classificata ai recenti campionati Europei di Monaco: “È una misura assolutamente voluta - esulta la Bruni a fine gara - e la pioggia, che era iniziata a cadere, non mi ha fermata anche se avevo un po’ di timore perché non è mai facile in queste condizioni. Volevo chiudere la stagione al meglio e ancora non è conclusa, perché tra una settimana sarò a Zurigo per la finale di Diamond League”.

Campionati italiani, al Guidobaldi Tamberi e Bruni tricolori senza brillare

Roberta Bruni lo aveva promessa. Dopo essere riuscita a centrare la finale agli europei con il settimo posto aveva promesso che non si sarebbe accontentata: "Sono soddisfatta di quanto fatto a Monaco ma la stagione non è ancora finita e voglio ancora stupire". E l'atleta sabina è stata di parola: ha conquistato la finale della Diamond League ed ora ha ritoccato il limite italiano nell'asta da lei stessa detenuto.

Presentati i Campionati italiani assoluti atletica leggera in programma allo stadio Guidobaldi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.