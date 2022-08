Real Sebastiani, riparte l'avventura. Coach Dell'Agnello: "Tanto entusiasma ci farà bene"

Valerio Pasquetti 21 agosto 2022 a

E' cominciata la stagione 2022/2023 della Real Sebastiani. Non vi è stata una presentazione vera e propria, così come poteva sembrare, ma soltanto l’occasione per ritrovarsi ufficialmente e pubblicamente, con un evento aperto anche ai tifosi i quali, per dire il vero, non sono accorsi in gran numero a salutare il “nuovo corso” della propria squadra del cuore. Le porte di casa Real sono state aperte a tutti e vi è stato il modo di conoscere più da vicino coloro i quali saranno i “mentore” del campionato come della stagione che sta per incominciare. Su tutti Marcello Chiodoni, il direttore tecnico della compagine amaranto celeste che ha suscitato davvero buone impressioni.

“Io sono un ingegnere ed il mio lavoro vero è questo – dice Chiodoni – Il basket è stato sempre una grande e verace passione che ho coltivato e che seguito a coltivare con enorme interesse e partecipazione. In passato ho svolto il mio lavoro anche a Beirut, quindi essere a Rieti non è un problema. Qui sto bene e mi trovo bene. Con Roberto (Pietropaoli ndr) si è creato uno splendido rapporto fin dal momento in cui ci siamo conosciuti. Ora ed almeno per un po’, pongo al vertice dei miei impegni la Real Sebastiani ed il basket. Voglio fare del mio meglio per dare il personale contributo e la mia esperienza al servizio della società al fine di raggiungere l’obiettivo da tutti ambito che è la promozione in serie A2. Non sarà facile, ma dovremo mettercela tutta per riuscire e, per fare questo, serve essere un gruppo ben coeso: sul campo e fuori del campo. In passato ho lavorato anche a Recanati e qui ho imparato assai bene che una squadra non sarà mai al top e non potrà mai esprimere il meglio delle proprie potenzialità senza una società valida ed importante alle spalle. La Real Sebastiani possiede in pieno queste virtù grazie alla proprietà, virtù delle quali serve avvalersi nel migliore dei modi”.

Tutti i giocatori della squadra – i vecchi (pochi) ed i nuovi – hanno indossato una semplice divisa per sottoporsi alle fotografie di rito. Tra questi è emerso Marco Contento, ragazzo simpatico e solare che non ha mancato di salutare uno ad uno i supporters presenti come i rappresentanti della stampa. “Non so chi, tra di noi, sarà il nuovo capitano della squadra – ha detto tra le altre cose Contento – Io do’ la mia disponibilità per questo, ma non sarò certamente io a decidere”. Sandro Dell’Agnello, il coach della Real, ha tenuto banco tra i suoi secondi, Giorgio Contigiani ed Enrico Miluzzi. “Oggi è stato soltanto un modo per ritrovarsi – ha detto il coach ex Phonola Caserta – Nel pomeriggio cominceremo gli allenamenti, ma la prima settimana sarà svolta con grande attenzione al fine di evitare il verificarsi di eventuali problemi fisici per i ragazzi. Apprezzo che vi è grande entusiasmo per incominciare, tra noi dello staff tecnico, i giocatori, la dirigenza e la società. Siamo entusiasti e vogliamo fare del nostro meglio per la città di Rieti e per la Real Sebastiani”.

