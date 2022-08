Real Sebastiani, vacanze terminate per giocatori e staff. Sabato il raduno

19 agosto 2022 a

Domani, sabato 20 agosto, inizierà ufficialmente la stagione agonistica 2022/23 della Real Sebastiani Rieti. Alle ore 10 squadra e staff tecnico si ritroveranno presso #CasaReal per il consueto raduno. L’impianto di via Fratelli Cervi sarà aperto a tutti sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di assembramenti. Gli atleti e gli allenatori avranno così la possibilità di avere da subito un primo approccio con il mondo Sebastiani. Alle 18 dello stesso giorno, invece, la squadra comincerà la preparazione fisica in vista della stagione sportiva ormai alle porte.

Serie B, la Sebastiani nel girone C ma non ci saranno derby. Dell'Agnello: "Avversarie competitive"

Per la società del patron Roberto Pietropaoli (nella foto con coach Sandro Dell'Agnello) gli obiettivi restano immutati: la promozione in A2 da conquistare sul campo. Una impresa che fino ad oggi, però, nonostante i grandi investimenti fatti sulla squadra e sullo staff tecnico, non ha dato i risultati sperati. Sarà compito di coach Sandro Dell'Agnello cercare di riuscire nell'intento. Una impresa difficile ma certamente non impossibile. L'organico allestito, almeno sulla carta, è competitivo ma la concorrenza delle avversarie è notevole.

Sebastiani, dopo la mancata promozione in A2 il futuro è da riscrivere

