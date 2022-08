Nasce la Nuova Rieti Calcio di Federico Dionisi. Settore giovanile ad Andrea Zamporlini

02 agosto 2022 a

a

a

Nasce la società Nuova Rieti Calcio. Matricola appena creata e progetto appena lanciato, tutto amarantoceleste, ancorato alle tradizioni e con uno sguardo al futuro, alla città e ai giovani per valorizzare lo sport più amato in assoluto. Questo è l’animo con cui viene presentato il progetto calcistico che, già nero su bianco, guarda ai prossimi 10 anni: una progettualità semplice e chiara che punta a raggiungere gli obiettivi prefissati, passo dopo passo. In campo andrà una prima squadra che porterà con orgoglio e rispetto il nome della nostra città. Lo stesso faranno gli atleti del settore giovanile e della scuola calcio. Si partirà dal basso con assoluta dignità e voglia di rilanciare un movimento che negli ultimi anni ha subìto fin troppe umiliazioni. Quello della Nuova Rieti Calcio è un progetto inclusivo e mai divisivo, sotto ogni aspetto e verso ogni componente, interna alla società ed esterna. La società, ufficialmente registrata alla Lega Nazionale Dilettanti, è di proprietà del calciatore reatino Federico Dionisi, attualmente capitano dell’Ascoli in Serie B e che ha vestito anche le maglie di Livorno e Frosinone, vantando centinaia di presenze tra Serie A e B, oltre che promozioni in massima serie. Con Federico Dionisi lavorerà un organigramma snello, competente e ambizioso.

L'ex consigliere Donati: "Rieti vicino al fallimento, il Comune si attivi"

Obiettivo della società Nuova Rieti Calcio, è quello di promuovere l’inclusione e la valorizzazione dei calciatori della città di Rieti e della provincia, affinché bambine e bambini, ragazze e ragazzi del territorio, possano avere le occasioni che lo stesso giocatore reatino ha avuto nella sua carriera. Questo perché la neonata società vuole arrivare, con e grazie ai giovani, ad avere solide basi organizzative, tecniche, strutturali e sportive. Basi necessarie per un club calcistico nel territorio e con il territorio; un club scevro da logiche che non siano extra-reatine ma solidamente ancorate all’amarantoceleste.

Niente iscrizione in serie D, il Fc Rieti non esiste più. Il sindaco: "E' tempo di serietà"

È già stato indicato colui che gestirà la scuola calcio: si tratta dell’imprenditore reatino Andrea Zamporlini, già presidente della Scuola Calcio Football Rieti 1936 FD18. Zamporlini detiene anche una quota nella neonata società Nuova Rieti Calcio. Il direttore sportivo sarà Eusebio Dionisi, con alle spalle già una grande esperienza nel settore. Tutto a dimostrazione della centralità dei giovani nel progetto del club. La comunicazione e la project strategy sono state affidate all’azienda reatina Smyle Comunicazione Srl. Sui campi di gioco, sulle categorie che la prima squadra della Nuova Rieti Calcio, che disputerà la Terza categoria, e le sue giovanili affronteranno, ma anche logo, maglie e main sponsor, verrà convocata una conferenza stampa alla presenza di Federico Dionisi, per illustrare il progetto nella sua interezza alla stampa, alla città e ai tifosi.

Mezzetti: “Impianti sportivi dimenticati”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.