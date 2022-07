Wakeboard, la reatina Giulia Castelli campionessa del mondo under 14

L.S. 30 luglio 2022 a

La reatina Giulia Castelli ha vinto la medaglia d'oro ai campionati del mondo in corso di svolgimento al lago del Salto. Giulia Castelli che si allena al Circolo nautico di Varco Sabino si è imposta nella categoria Under 14 girls. Una gara perfetta la sua che ha confermato le qualità del talento reatino che solo mercoledì scorso aveva rischiato l'eliminazione evitata solo grazie ai ripescaggi.

Giulia Castelli ha offerto una prestazione straordinaria concludendo senza errori e non dando la possibilità alle agguerrite avversarie di poterla insidiare. Tricolori al vento e tanto entusiasmo al lago del Salto per questa straordinaria affermazione di Giulia Castelli che già vantava titoli nazionali ed europei. Giulia Castelli nella cerimonia di apertura dei mondiali di wakeboard aveva letto il giuramento degli atleti. Grande soddisfazione tra lo staff azzurro che ora spera in altri titoli, ma anche dalle autorità locali.

Tra i primi a congratularsi con Giulia Castelli, il sindaco di Rieti Danile Sinibaldi e l'assessore allo sport Chiara Mestichelli: "Complimenti alla reatina Giulia Castelli, prima medaglia d'oro italiana ai mondiali di wakeboard in corso al lago del Salto. Una splendida nota positiva che impreziosisce ancora di più una grande settimana di sport e di promozione del territorio reatino".

