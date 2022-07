Passano in semifinale Comollo, Chiarelli e Colombo. Attesa per Giulia Castelli

28 luglio 2022 a

Bilancio positivo per gli azzurri anche in questa quarta giornata di gare che ha visto disputarsi i quarti di finale per la categoria Junior maschile. Passa il turno senza difficoltà Stefano Comollo, autore di un’ottima run ma senza necessità di forzare, in semifinale passano anche Filippo Chiarelli (foto), anche lui primo nella sua heat, e Igor Colombo.

Purtroppo non riescono a superare i ripescaggi della categoria Open Benjamin Mandiya e Filippo Salerno, che chiudono così il loro mondiale.

Domani, venerdì 29 luglio, giornata lunghissima (inizio alle 8:00, termine gare ore 19:00): prime a scendere in acqua saranno le ragazze under 14, tra le quali l’atleta di casa Giulia Castelli. con le semifinali delle categorie Under 14 femminile, che vedranno in acqua l’atleta di casa Giulia Castelli. Attesa per la semifinale Open femminile che vedrà in gara Alice Virag, pronta a difendere il titolo mondiale, e la sorella Chiara, nella stessa heat.

