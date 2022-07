Serie B, Sebastiani nel girone C ma non ci saranno derby. Dell'Agnello: "Avversarie competitive"

15 luglio 2022 a

La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso nota la composizione dei quattro gironi della prossima serie B. La Real Sebastiani Rieti, unica laziale inserita nel girone C insieme alle rappresentanti di: Emilia Romagna (6), Marche (5) e Toscana (4). Queste le squadre: Campetto Basket Ancona, Tigers Cesena, USE Basket Empoli, Janus Basket Fabriano, Raggisolaris Faenza, Pallacanestro Fiorenzuola 1972, Pallacanestro Firenze, Andrea Costa Imola 2022, Virtus Spes Vis Imola, Basket Jesi Academy, Vigor Matelica, New Flying Balls Ozzano Emilia, Bakery Basket Piacenza, REAL SEBASTIANI RIETI, Etrusca Basket San Miniato, Pallacanestro Senigallia.

Quattro gironi da 16 squadre, turno di andata e ritorno. Al termine: 1) le prime 4 di ogni girone accedono a 4 tabelloni playoff da 4 squadre ciascuno, su due turni. Le vincenti passano ad un concentramento in campo neutro, con girone all’italiana: al termine delle 3 gare, le prime due classificate sono promosse in A2 2023/2024. 2) le squadre classificate dal 5° al 12° posto accedono ad un turno unico al meglio delle 5 gare (5-12, 6-11, 7-10, 8-9): le vincenti accedono alla Serie B, le altre si riposizionano in Interregionale. 3) Scendono direttamente in Interregionale le squadre che al termine della stagione regolare si classificano dal 13° al 16° posto. 1) prima fase strutturata su girone di andata e ritorno, con inizio domenica 2 ottobre 2022 e termine domenica 7 maggio 2023. 2) playoff con inizio domenica 14 maggio 2023. A seguire Final Four per le due promozioni in A2.

LE PAROLE DEL COACH DELL'AGNELLO “Ci sono squadre che hanno fatto molto bene lo scorso anno e squadre che hanno l’ambizione di fare bene e affermarsi. E’ un girone molto competitivo ma noi non saremo da meno, sarà una sfida stimolante”. Queste le parole a caldo di coach Sandro Dell’Agnello.

