Dal consiglio federale arriva il via libera alla Npc Rieti in serie A2

La NPC Rieti comunica che in data odierna il Consiglio Federale ha approvato la domanda di ammissione al prossimo campionato di serie A2 Old Wild West. A distanza di un anno da una dolorosa quanto rocambolesca retrocessione dunque, Rieti torna in serie A2, in un campionato che la vedrà partecipare al Girone Verde, insieme a Fortitudo Agrigento, Pallacanestro Cantù, JBM Casale Monferrato, JuVi Cremona, Vanoli Basket Cremona, Latina Basket, Urania Milano, UCC Piacenza, Stella Azzurra Basketball Academy Roma, Basket Torino, Pallacanestro Trapani e Blu Basket Treviglio.

Stagione regolare al via il 2 ottobre con termine il 26 marzo 2023. Seconda fase con inizio il 2 aprile 2023. NPC Rieti informa che nei prossimi giorni il club sarà chiamato a completare l'iter di iscrizione attraverso la presentazione di ulteriore documentazione. Successivamente verrà convocata una conferenza stampa al fine di introdurre la nuova stagione e spiegare i nuovi progetti societari.

IL COMUNE La soddisfazione del ritorno in A2 della Npc è stata sottolineata dal sindaco Daniele Sinibaldi e dell'assessore allo sport e al turismo, Chiara Mestichelli: "Apprendiamo con gioia dell'ufficializzazione della partecipazione della NPC Rieti alla prossima serie A2. Siamo certi che l'ennesimo sforzo della proprietà, dettato dalla passione per il basket e dall'amore per la città, sarà apprezzato dai tifosi e dagli sportivi. Come sempre, e come per ogni realtà cestistica e sportiva locale, il sostegno dell'amministrazione comunale non mancherà. In bocca al lupo NPC Rieti!"

