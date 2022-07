La Studentesca brilla con gli ori di Dentato, Morseletto, Benedetti e 4x100 donne

L.S. 10 luglio 2022 a

a

a

Studentesca Milardi protagonista ai Campionati Italiani Junior ospitati alo stadio Guidobaldi. Ancora un successo organizzativo per l’evento assegnato dalla Fidal alla Studentesca. L’ultima giornata al Guidobaldi ha visto la squadra di casa, dopo le medaglie di venerdì e sabato, celebrare il successo di altri due suoi atleti.

Atletica: Jacobs, 'tempo solo un numero, l'importante era tornare a correre'



Il primo è stato Federico Morseletto che, nel triplo, ha vinto all’ultimo salto migliorandosi di quaranta centimetri: il 15,84 gli vale il balzo sul gradino più alto del podio. Anche se veste la maglia dell’Esercito, la Studentesca ha festeggiato Benedetta Benedetti che, con un 50,96 ha vinto il titolo italiano nel disco.

Ecco i mondiali di wakeboard sul lago del Salto, in arrivo 40 mila spettatori



Un’altra soddisfazione per la Studentesca sta nel fatto che la totalità delle medaglie laziali in questi tricolori sono tutte reatine. Dunque il medagliere rossoblù vede gli ori di Damiano Dentato negli ostacoli e della 4×100 femminile (foto) oltre a quelli del triplista Federico Morseletto e di Benedetta Benedetti nel disco. Poi c’è l’argento di Federico Bonanni nell’asta e i bronzi della 4×100 maschile e dei martellisti Raphaelle Mulumba e Lorenzo Mattei. Davvero niente male per il club rossoblù fondato da Andrea Milardi.

Super Mattia Furlani vince l'oro anche nell'alto (2,15) agli europei under 18 di Gerusalemme

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.