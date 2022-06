Tricolori, Marcell Jacobs è il più veloce nei 100 a Rieti ma senza brillare (10"12)

25 giugno 2022 a

La gara più attesa della seconda giornata dei campionati italiani assoluti si conclude con una mezza delusione. Marcell Jacobs svolge appieno il suo compitino di grande favorito ma senza brillare nei 100: 10”12 il crono che, al momento , non gli garantisce una medaglia ai prossimi mondiali.

Al Guidobaldi tanti campioni in pista per gli assoluti. Jacobs, Tortu e Tamberi pronti a stupire

“Era importante tornare a correre - ha detto Jacobs a fine gara - ed esserci riuscito dopo un lungo periodo di inattività è importante. Per questo motivo ho deciso di fare anche la finale. Non sono soddisfatto per il tempo condizionato dal vento contrario (-0.9). Ora devo pensare solo a ritrovare la forma migliore e le prossime gare saranno importanti per questo”. Il campione olimpico della Polizia di Stato in finale ha battuto nell’ordine Ali e Tortu delle Fiamme Gialle. Quindici i titoli italiani assegnati ieri nella seconda giornata dei campionati italiani Assoluti di Rieti allo stadio Guidobaldi.

Anche Tamberi conferma la presenza ai campionati italiani: "Risonanza alla gamba ok, ci sarò"

Venerdì nella prima giornata degli italiani Francesco Fortunato e Valentina Trapletti avevano vinto i titoli italiani nella 10 km di marcia sulle strade cittadine, nello scenario affascinante delle mura medievali. Domenica allo stadio Guidobaldi di Rieti terza giornata dei campionati italiani assoluti con altri 25 titoli da assegnare e gare che si annunciano spettacolari.

