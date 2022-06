Rieti, campionati italiani di atletica: Jacobs c'è, confermata la presenza del campione olimpico

24 giugno 2022 a

Marcell Jacobs domani, sabato 25 giugno, sarà a Rieti per i campionati italiani di atletica. A comunicarlo, a sorpresa, è stato proprio il campione olimpico di Tokyo 2020, medaglia d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100. "Ciao a tutti, grande sorpresa! Domani gareggerò ai campionati italiani di Rieti", ha scritto su Instagram l'azzurro.

Il 27enne velocista azzurro ha quindi smaltito il problema muscolare accusato qualche settimana fa e, nel Lazio, testerà la condizione in vista della rassegna iridata del mese prossimo a Eugene. Jacobs sarà in pista sui 100 metri allo stadio Guidobaldi, con batterie alle 19.13 e finale alle 20.35. Rientrerà così in gara a 38 giorni dall’ultima (e unica) uscita stagionale sulla sua distanza, al meeting di Savona il 18 maggio. Dopo quella gara (9.99 ventoso in batteria, 10.04 regolare in finale), lo sprinter delle Fiamme Oro è stato costretto a rinunciare alle tappe della Wanda Diamond League di Eugene, Roma e Oslo a causa di un infortunio muscolare (distrazione-elongazione di primo grado) dal quale ha gradualmente recuperato nelle ultime settimane.

Il campione italiano, affezionato agli Assoluti che ha sempre voluto onorare, ha conquistato gli ultimi quattro titoli italiani sulla specialità: da Pescara 2018, passando per Bressanone 2019, Padova 2020 e Rovereto 2021. Nella scorsa edizione ha fissato il record dei campionati a 10.01 (peraltro controvento, -1.0), a poche settimane dal doppio epocale trionfo dei Giochi Olimpici in Giappone. Sulla pista reatina che regalò il primato del mondo ad Asafa Powell nel 2007 (9.74, l’ultimo record prima dell’era-Bolt) il velocista campione mondiale indoor dei 60, allenato da Paolo Camossi, cercherà risposte in vista dei Mondiali di Eugene che presentano le batterie il 15 luglio, e il giorno dopo semifinali e finale.

