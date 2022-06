Clamoroso, il Fc Rieti venduto al miglior acquirente per 100 euro

19 giugno 2022 a

Clamoroso allo Scopigno. Il Football Club Rieti sarebbe stato venduto già da un mese da parte degli attuali proprietari Mauro Ferretti ed Enrico De Martino ad un imprenditore della Capitale. La notizia non ancora confermata dalla società si è materializzata nelle ultime ore ma il futuro al contrario di quanto possa far immaginare l'operazione, resterebbe incertissimo. Secondo quanto emerso, la società amarantoceleste sarebbe stata venduta per 100 euro a un altro soggetto che ne sarebbe già proprietario dal 18 maggio, un imprenditore, come detto, che opera a Roma e famoso più per vicende extrasportive e calcistiche in particolare.

Di più non è dato sapere ma già i termini della operazione non possono lasciare tranquilli i tifosi ma anche le istituzioni con la città che rischia seriamente non solo di perdere la serie D ma anche il massimo sodalizio calcistico cittadino. La società ha diversi debiti pregressi con fornitori, oltre a calciatori ancora da pagare rispetto alle stagioni passate oltre a quella appena conclusa. Ma al momento non sembrano esserci punti di riferimento e a peggiorare la situazione anche la chiusura dell’acqua per morosità con il manto erboso dello stadio Scopigno che si sta sempre più rovinando (nella foto). A danno si aggiunge ulteriore danno.

