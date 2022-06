La Npc Rieti ad un passo dall'acquisizione del titolo di Piacenza in serie A2

19 giugno 2022 a

a

a

La Npc Rieti è pronta a tornare in serie A2. Non attraverso i meriti sportivi ma con l'acquisizione del titolo messo in vendita da Piacenza. La notizia circolava da tempo negli ambienti cestistici ma erano seguite smentite a chi chiedeva conferme da parte del club che ha preferito portare avanti la trattativa a fari spenti. Ora però ad accenderli è stata proprio la società attraverso i propri canali di comunicazione e questo a conferma che ormai l'Npc Rieti sarebbe davvero ad un passo dall'acquisizione di un titolo di Serie A2.

La Kienergia Rieti sfiora l'impresa ad Agrigento 59-53. Venerdì gara-3 di semifinale al PalaSojourner

Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma salvo imprevisti nella prossima stagione la squadra del presidente Giuseppe Cattani tornerà a disputare il campionato nazionale di A2 dopo una sola stagione trascorsa in Serie B. Nei giorni scorsi era emerso l'interesse del club sabino per il titolo della Bakery Piacenza sul quale, sempre secondo indiscrezioni, si erano poste le attenzioni dell'altro club reatino, Real Sebastiani, impegnato in questi giorni nella finale play - off di serie B contro Agrigento per la promozione in serie A2.

La Npc Rieti batte Agrigento (67-63) in gara-3 di semifinale play off. Domenica si replica al PalaSojourner







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.