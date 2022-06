La reatina Roberta Bruni realizza il nuovo record italiano nell'asta: 4,71

19 giugno 2022 a

La reatina Roberta Bruni ha realizzato il nuovo record italiano di salto con l’asta. La 28enne di Fara in Sabina è volata a 4.71 metri a Barletta, in occasione di un evento sulla pedana installata di fronte al Castello della cittadina pugliese. L'atleta in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri e cresciuta nella Studentesca Rieti ha ritoccato di un centimetro il precedente primato che aveva siglato il 23 maggio 2021 a Rieti.

L’azzurra è riuscita nel suo intento al terzo tentativo a disposizione, dopo che nelle ultime settimane aveva sfiorato la misura in più occasioni. Si tratta della quarta gara consecutiva chiusa sopra a 4.60, la scorsa settimana si era distinta al Golden Gala di Roma e poi a Innsbruck (4.66). La reatina, in questa occasione, ha firmato il minimo per i Mondiali di Eugene e si è portata al terzo posto nelle liste mondiali stagionali, addirittura la migliore a livello europeo.

