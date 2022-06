Si correrà il 16 e 17 luglio la cronoscalata Rieti-Terminillo Enel X Way

16 giugno 2022 a

Si correrà il 16 e 17 luglio la Rieti – Terminillo- Enel X Way, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna. Gli organizzatori dell’Automobile Club Rieti alle prese con gli ultimi ritocchi dell’evento motoristico particolarmente amato. Iscrizioni aperte fino a lunedì 11 luglio per la 57esima Rieti Terminillo - Enel X Way, competizione organizzata dall’Automobile Club di Rieti, che il 16 e 17 luglio riporterà la città ombelico d’Italia al centro del panorama motoristico nazionale, dopo i difficili anni della pandemia.

La gara reatina sarà ottavo round del Campionato Italiano Velocità Montagna. Oltre 13 i chilometri che attendono i migliori assi delle cronoscalate per nuove sfide, dopo l’ultima che nel 2019 vide trionfare Omar Magliona su Osella. La macchina organizzativa lavora a pieno regime per preparare l’edizione 2022, nella città che attende con impazienza il ritorno di piloti, addetti ai lavori e finalmente di nuovo il pubblico. Il vario e sempre numeroso pubblico, co-protagonista di ogni edizione, che tanto ama la montagna reatina e lo spettacolo che offrono le auto in gara, che si sfidano sul tratto che da Vazia arriva fin sulla vetta del Terminillo.

Arrivano già le prenotazioni alberghiere, lo annunciano con favore le strutture ricettive, tutte allertate attraverso l’AC di Rieti. Sul Terminillo a luglio, ci sarà per la prima volta anche la diretta TV ed il live streaming di ACI Sport, che racconterà ogni fase della competizione su un percorso leggendario, tra le espressioni più ampie della velocità montagna. Per seguire sui social l’evento è attivo l'hashtag #RT22. Le modalità e la documentazione per l’iscrizione alla gara sono sul sito www.coppacarotti.com nella sezione Informazioni di gara.

