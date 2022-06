Play off, la Sebastiani Rieti travolge Senigallia (99-48) e si porta sul 2-0

Valerio Pasquetti 31 maggio 2022 a

a

a

La Real Sebastiani testimonia tutto il suo potere, dominando la Goldengas Senigallia in una gara-2 di semifinale play off senza storia. Gli amaranto celeste letteralmente soffocano i marchigiani che sono vittime predestinate e affondano 99-48. Gara-2 viene sigillata dalla Real Sebastiani già al termine dei primi 20’ di gioco. Evidente, ben più di quanto non sia accaduto in gara-1, il divario tra le due compagini. Il +31 (51-19) di Rieti al riposo lungo è eloquente. L’avvio del match, però, è lento e macchinoso da ambo le parti. Rieti sbaglia molti tiri, alla fine è Maganza, in tap in, a trovare il primo cesto reatino. Maganza è trasformato, cattura rimbalzi e scarica persino assist, come quello a Contento che realizza. Quindi è la volta di Ndoja e, ancora, di Stanic (8-0 al 4’). Terenzi approfitta della libertà concessagli e brucia la retina dall’arco (8-3 al 5’). Lo emula Giacomini: è 8-6. Ndoja e Ghersetti allontanano di nuovo Rieti (13-6). Loschi subisce fallo al tiro da tre, sopperisce con tre personali (16-6). La bomba di Omar Dieng sancisce il finale del primo quarto (21-8).

La Sebastiani Rieti supera la Viola Reggio Calabria all'esordio dei play off: 81-60

Il secondo quarto è nel segno di Ghersetti che insacca da sotto; subito dopo l’argentino, in percussione, segna e subisce il fallo di Bedin (25-8). Terenzi sigla un canestrino per gli ospiti, Piccin una bomba (28-10). Maganza incorre in un antisportivo, Cicconi lo tesaurizza (28-13). Piazza va anche lui a bersaglio. Piccin la mette ancora da tre, poi schiaccia a canestro (34-14 al 5’). Oky e Ndoja insaccano dalla linea dei 6 e 75 (40-17). Loschi assiste egregiamente Oky ed è + 25 Rieti (42-17). Oky è infallibile dall’arco: Loschi è assistito dalla buona sorte, Contento la schiaccia in contropiede (49-19). Le squadre vanno al riposo lungo sul 51-19. Ma la partita, per quanto concerne il risultato e l’equilibrio, sembra già finita qui. La Real Sebastiani s’impossessa di gara-2 secondo pronostico. Alla ripresa delle ostilità: Loschi segna da tre, Ghersetti due liberi, Ndoja da tre, Contento in entrata, ma è un massacro (61-21 al 2’). Cicconi indovina un buon canestro, Contento subito lo compensa. Loschi va a bersaglio da tre, Ndoja da sotto (70-25 al 6’). La notizia meno buona della serata è l’assenza di Stanic che viene tenuto (soltanto precauzionalmente?) a riposo per un colpo alla spalla. Il tempo si chiude sul 79-31, ma la gara è in garbage time da lungo tempo. La Real Sebastiani vince 99 a 48 e si porta sul 2 a 0. Venerdì sera si replica a Senigallia ove la truppa di Finelli spera di strappare in anticipo il pass per la finalissima.

Sebastiani Rieti travolge la Viola (91-49) e si porta sul 2-0. Venerdì il match ball

REAL SEBASTIANI RIETI – GOLDENGAS SENIGALLIA 99 - 48 ( parziali 21 - 8; 51 - 19; 79 - 31)

REAL SEBASTIANI RIETI: Roman ; Stanic 2; Dieng 12; Contento 11; Loschi 16; Piccin 13; Maganza 7; Piazza 2; Ghersetti 13; Ndoja 12; Okiljevic 11. Allenatore: Alex Finelli.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Calbini 8; Giacomini 6; Gnecchi 6; Varaschin ; Venturi ; Bedin 9; Giuliani 4; Terenzi 3; Cicconi 12; Rossini . Allenatore: Andrea Gabrielli.

ARBITRI: Fulvio Grappasonno di Lanciano e Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI)

NOTE: Spettatori: 600 circa, con modesta rappresentanza ospite. Usciti per 5 falli: nessuno.

La Sebastiani Rieti batte Reggio Calabria anche a domicilio (74-63) e vola in semifinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.