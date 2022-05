Marcell Jacobs allo stadio Guidobaldi di Rieti per i campionati italiani assoluti

L.S. 24 maggio 2022 a

“Pronto ad onorare i campionati italiani in programma a Rieti”. Marcell Jacobs, il primatista italiano dei 100 metri, campione olimpico di Tokyo nei 100 e nella 4×100 rompe il silenzio sulla sua partecipazione alla manifestazione tricolore in occasione della presentazione del Golden Gala, avvenuta allo stadio Olimpico. La sua presenza era attesa e adesso si aggiunge alle altre conferme eccellenti, non ultima quella di Gianmarco Tamberi, ai tricolori in programma dal 25 al 26 giugno a Rieti. Dunque Marcell Jacobs correrà i 100 a Eugene, la stessa pista dei campionati del Mondo, poco prima del Golden Gala di Roma in programma il 9 giugno dove a cimentarsi ci sarà anche l’astista reatina Roberta Bruni, e poi Rieti per il titolo italiano.

“Scherzavo con il presidente della Fidal Mei – ha detto Jacobs – che non sarei potuto essere a Rieti. Gli è preso un colpo. Scherzavo, a Rieti ci sarò. Sicuramente”. Come aveva fatto ad Ancona, Jacobs onorerà il campionato italiano. E difficilmente ce ne sarà per qualcuno nella sua specialità. Sarà una sorta di risarcimento per Rieti: lo scorso anno, infatti, non poté correre i 100 metri Crai di Rieti alla vigilia delle Olimpiadi per un fastidio muscolare. S’infortunò in allenamento proprio al Guidobaldi. Poi i trionfi a Tokyo.

Jacobs a Rieti è praticamente di casa visto che si allena spesso sulla pista azzurra del Guidobaldi al fianco di tantissimi talenti della Studentesca che lo aspettano per festeggiarlo ancora su quella pista che lo ha visto prima lunghista e quindi sprinter in diverse manifestazioni. Il 25 e 26 giugno allo stadio Guidobaldi si entrerà con un biglietto le cui modalità di acquisto la Fidal comunicherà per tempo. Ma a giudicare dai nomi e dai campioni olimpici annunciati questi tricolori, che la città torna ad ospitare per la terza volta, si fanno attendere come accadeva ai tempi del Rietimeeting. Lo spettacolo sembra garantito.

